歐聯︱AC米蘭慘食死貓遭馬體會絕殺　VAR「失靈」再惹爭議

歐聯B組分組賽，AC米蘭主場鬥馬德里體育會，後者靠兩位前巴塞隆拿球員建功，以2：1絕殺對手。

不過，AC米蘭被反勝一球極具爭議性，慢鏡顯示馬體會球員手球在先，VAR卻視若無睹。



AC米蘭上半場雖然先憑拉菲爾利亞奧 (Rafael Leao)於20分鐘先開紀錄，但9分鐘後即有守將基斯爾 （Franck KESSIE）兩黃一紅被逐。

踢少一人的AC米蘭戰至尾段終於失守，被今季由巴塞隆拿回歸馬體會的基沙文於84分鐘窩利抽入扳平。

基沙文今場取得重返馬體會後首個入球。（路透社）

補時階段出現全場最具爭議一幕，馬體會翼鋒湯馬士林馬（Thomas LEMAR）於禁區內嘗試擺脫對手，皮球在雙方爭奪下彈高，站在林馬身後、距離「案發現場」僅幾碼的球證指AC米蘭後衛皮爾卡魯魯 (Pierre KALULU）手球，即時吹罰12碼。

AC米蘭無辜輸12碼被絕殺，爭議性判決逐格睇：（按圗放大）

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不過，從電視直播的慢鏡畫面可見，皮球首先被林馬左手推前，才撞向皮爾卡魯魯左手，因此AC米蘭被判罰相當無辜。

然而VAR竟然最終沒有介入，容許主球證維持原判，結果馬體會由前鋒蘇亞雷斯操刀射入，以2：1絕殺AC米蘭。

蘇亞雷斯射入12碼，助馬體會反勝少踢一人的AC米蘭。（美聯社）

球員無言 主帥炮轟不公

AC米蘭慘食「死貓」，將帥向球證投訴不果，賽後自然相當不滿。

主教練皮奧利（Stefano Pioli）先開火，直指紅牌跟12碼是錯誤決定，「基斯爾的動作在半小時內領兩面黃牌並不合理；比賽中所有50/50的判罰，都對馬體會有利。」

AC米蘭球員賽後十分沮喪。（路透社）

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球隊中場伊斯美賓拿沙（Ismael BENNACER）也大感無奈，直指球員即使出盡全力，仍然被「細節」影響賽果，「這就是VAR，我很無言，也不能改變什麼，只能專注下場比賽。」AC米蘭兩輪後仍未開齋排包尾，下場鬥波圖；馬體會則暫以4分排小組第二，僅次於兩連勝的利物浦。

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