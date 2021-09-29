壁球總會倡議壁球列入2025年全運項目　林鄭月娥：有難度

壁球因疫情停擺多時，周三（29日）香港壁球總會（下稱壁總）假會會展舉辦60周年誌慶，同時頒發各個獎項。

行政長官林鄭月娥現身並上台致辭，提及收到壁總去信申請壁球成為下屆全國運動會項目之一，主席邱達根（Duncan）也坦言會全力爭取，另提到港隊為杭洲亞運新增混雙項目的部署。



林鄭月娥台上明言昨日剛回港即收到壁總信函，提議將壁球添加到全運項目之中，但表示有難度，笑說：「民政事務局同事叫我管理你們的期望。」

邱達根也認為最後決定也在國家身上，「如果要跟足程序，其實是不容易的，但我們會全力爭取。」期望香港作為下屆全運會的主辦城市之一，能夠有特殊情況和彈性。

林鄭月娥表示2025年全運要加入壁球項目不容易：「民政事務局同事叫我管理你們的期望。」（張倩儀攝）

另外，杭洲亞運壁球將會新增混合雙打項目，但香港壁球從未有過混雙的配搭，可算是一大衝擊。為了迎接來年的混雙賽事，Duncan表示主教練鄭培德（Peter Genever）已經着手為球員配搭：「因為雙打不是單打強就可以，還要關乎左右手、前後、誰救球的合作，我們有好的運動員的底子，只是沒有太多雙打經驗。」計劃明年亞運前舉辦區域性混雙比賽，讓本地球手適應雙打比賽節奏。

壁總主席邱達根交代現時港隊混雙情況。（張倩儀攝）

上屆亞運港隊打出2金、2銀的好成績，Duncan明言新增混雙是多一個爭牌機會，即使上屆球手如陳浩鈴、歐鎮銘等人已經退役，但仍對現時陣容抱有信心：「我們有人退，其他國家都會有，講到尾都是心態。」

但即使是常規比賽，如Hong Kong Opens都已經一延再延，香港壁球的處境可謂「追落後」，所以除了上屆亞運女團金牌球手陳浩鈴（Joey）外，大部分球員都在外比賽未有出席頒獎禮。

獲得最有價值運動員獎的陳浩鈴（Joey）於2020年中宣佈退役，結束18年壁球生涯。（張倩儀攝）

獲得最有價值運動員獎的Joey於2020年中宣佈退役，結束18年壁球生涯；剛從浸會大學體育及康樂管理學士畢業，也再攻讀碩士，現於體育學院處理文書工作。「以前做運動員很『動』，最大改變就是現在很『靜』，以往太競爭，想享受慢下來，過普通人生活，壓力小一點。」Joey笑言現在的作息和以往差不多，但在壁球場旁邊，聽到開門聲，都會懷念。

雖然退下戰線，但作為大師姐，Joey依然關注壁球近況。（張倩儀攝）

雖然退下戰線，但作為大師姐，Joey依然關注壁球近況，坦言換了新教練，新人事新作風，是一個好的契，後輩出戰也要相信自己：「我得到這個獎，是肯定，就像承先啓後，讓細的知道，我們就算退役了，都會繼續支持他們。」