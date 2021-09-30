歐聯｜足球小國奇蹟聯乘經歷夢幻一夜　盧森堡國腳的奇妙旅程

摩爾多瓦與盧森堡，算得上是歐洲的「魚腩部隊」，一名盧森堡國腳，為摩爾多瓦球隊舒列夫攻入奠勝一球，助球隊爆冷擊敗西甲勁旅皇家馬德里。

來自盧森堡的紹爾（Sébastien Thill）一球成名，除了腳上的紋身搶鏡外，他的職業生涯同樣充滿話題。



效力摩爾多瓦班霸舒列夫（FC Sheriff）的盧森堡國腳，兩個歐洲足球小國的破天荒聯乘，竟然射破西甲勁旅皇家馬德里的大門，並助球隊爆冷贏波，童話故事一夜之間發生。

摩爾多瓦新丁舒列夫爆冷作客贏皇馬 盧森堡中場絕殺創歷史

舒列夫早前在班拿貝度過夢幻的一夜。（Getty Images）

盧森堡國腳紹爾完場前左腳腳面一拉，射出一記世界波，皇馬門將高圖爾斯鞭長莫及，為舒列夫攻入絕殺一球。這名27歲的盧森堡國腳一戰成名，成為歐聯正賽史上首位入球的盧森堡球員，他賽後直言：「這是職業生涯最漂亮，也是最重要的入球。」

紹爾左腳小腿的紋身同樣搶鏡，他紋上一名穿上31號球衣的自己，頭上有一個獎盃，不少人推斷紹爾的夢想是奪得歐聯，這名盧森堡國腳現身說法，表示這個說法只是部分正確，同樣與歐聯有關，「我在兩個月前紋下這個紋身，當時剛戰畢歐聯外圍賽第3圈，我頭頂上的獎盃其實不是歐聯，而是所有不同的獎盃，加上一支盧森堡國旗，代表我希望為國家隊及球會贏得錦標。」

從紹爾左邊小腿上的紋身見到，他的夢想是歐聯獎盃。（Getty Images）

27歲，對一個職業球員是大熟大勇之年，對紹爾而言，他的職業生涯才剛剛起步。上年夏天，紹爾決定發展足球事業，不希望生涯有後悔，故此「的起心肝」尋找出國搵食的機會，及後加盟俄羅斯的FC坦波夫，正式成為全職足球員，其後在今年初加盟摩爾多瓦的舒列夫，他的職業生涯才有巨大的變化。

出生在足球世家的紹爾，父親也是一名職業足球員，在盧森堡聯賽攻入過百球，兩名弟弟同樣是職業足球員，不約而同效力烏克蘭的禾斯克拉（Vorskla Poltava）。

紹爾成為足球員彷彿是理所當然，原來當初並沒有這個意向，所以他在12歲時，抗拒了前往法國球隊梅斯訓練，「做球員並不是我的目標」。不過，當他看到兩名弟弟及身邊朋友展開職業生涯後，他也有「心郁郁」，終究他也踏上職業足球的路。

盧森堡防中紹爾一戰成名，射破皇馬。（Getty Images）

若果在一年前跟紹爾說「你有機會踢歐聯」，甚至「有機會射破皇馬大門」，他應該認為這是癡人說夢。事關一年前的紹爾，足球以外，還有副業，「當時我有兼職在身，受僱於市政府，專門為足球場剪草，這份工作使我與球場有一種特殊連繫，如今我總是仔細觀察球場的草地。」

作為草地的專家，紹爾直言對班拿貝球場的草地質素感到失望，但他在班拿貝的入球，亦令到所有皇馬球迷感到更加失望。

效力盧森堡的FC Progres Niederkorn時，紹爾也曾經歐霸盃首圈外圍賽。（資料圖片／Getty Images）

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