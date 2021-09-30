乒乓亞錦賽｜港乒女團4強變陣不敵日本　仍奪銅為香港隊響頭炮

香港乒乓球女隊周四（30日）出戰多哈舉行的亞洲乒乓球錦標賽，由港隊「一姐」杜凱琹、朱成竹及吳穎嵐組成的女團在4強以場數0：3不敵日本隊，無緣決賽。



港隊戰畢世界乒乓明星賽多哈站後，續留在當地轉戰亞洲錦標賽。港乒女團在蘇慧音因傷避戰下，改由朱成竹頂替出戰，與李皓晴、杜凱琹等人爭奪最高殊榮。直入8強的港隊於今早以場數3：1淘汰中華台北殺入4強，已穩奪一面獎牌。

狀態大勇的杜凱琹出戰東京奧運後首個賽事，於世界乒乓球明星賽獲女單亞軍，乘勇轉戰亞錦賽。（Getty Images）

杜凱琹再負予早田希娜

日本一線主力在今賽缺陣，改派年輕選手早田希娜、佐藤瞳、芝田沙季及長崎美柚等應戰。女團4強戰，港隊派出朱成竹打頭陣，面對佐藤瞳以局數2：3先失一場。緊接杜凱琹硬撼明星賽決賽對手早田希娜，首局初段即以6：1領先，惟對手一口氣連搶7分反超8：6扭轉劣勢，杜凱琹雖力追比數，仍以8：11落後一局。

打出氣勢的早田希娜愈戰愈勇，杜凱琹最終以直落3局落敗（8：11、4：11、9：11），港隊落後場數0：2。

杜凱琹（左）早前不敵早田希娜（右），獲得世界乒乓明星賽多哈站女單亞軍。（乒總提供）

港隊在4強由吳穎嵐替頂李皓晴上陣，在第3場女單硬撼再上場的佐藤瞳。吳穎嵐以局數0：2落後，關鍵的第3局雖一度反領先比數4：3，惟未能把握優勢被對手再次反超前，佐藤瞳末段連取5分，吳穎嵐終以6：11再失一局，以0：3敗陣，未能為港隊力挽狂瀾。

最終港隊在4強戰以總場數0：3落敗，無緣決賽。李皓晴、朱成竹與林依諾將於明日（1日）轉戰女單賽事，而杜凱琹將在周六夥拍李皓晴出戰女雙32強，朱成竹則會夥拍吳穎嵐。

李皓晴在4強休戰，改由吳穎嵐上陣。（資料圖片／楊宇翹攝）

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