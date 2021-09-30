足球熱話︱舒米高父親竟為兩國雙重間諜　一件事令他痛心至今

舒米高是曼聯史上最成功的門將，他與兒子卡舒柏舒米高（Kasper Schmeichel）同為頂級門將，二人感情親厚得令人羨慕。榮譽和成就背後，卻暗藏一個他不願提起的秘密——父親托力克（Tolek Schmeichel）。

大家一直以為他是丹麥人，與卡斯柏兩父子均被稱為「The Big Dane」，其實身上流着一半波蘭人的血，父親更是雙重間諜。



昔日看着舒米高抱着卡斯柏慶祝捧盃的開心親暱模樣，難以想像這位曼聯英雄與自己的父親關係極度疏離。

舒米高與卡斯柏這張父子窩心合照，至今仍是經典。（Getty Images）

舒米高與卡斯柏父子均為頂級門將。（Instagram＠pschmeichel1）

父親是波蘭間諜

托力克的父親為波蘭士兵，二戰期間身亡。57歲的舒米高在即將推出的自傳《One》中提到，當年父親托力克為了與丹麥妻子Inger移居丹麥，被迫當上間諜，「他唯一離開的方法，就是與波蘭情報機關合作。」

丹麥傳媒獲轉載自傳部分內容，他父親托力克的一生為最精彩其中一段：「他們送他到華沙上間諜課程，學習如何在外國環境進行情報工作。」舒米高寫道，「他們認為他預備好之後，給他一張聯絡名單，跟他說：『你可以去哥本哈根，但你要監視丹麥人。』」

從未看過丹麥名宿舒米高與父親托力克的合照，只有他與兒子卡斯柏舒米高的溫馨畫面。（舒米高Twitter）

【由英格蘭栽培的丹麥門將，卡斯柏舒米高父蔭下的成名路（按圖放大）】

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充滿戲劇性的一夜

1961年托力克終於去到丹麥，可是他沒有乖乖聽命監視丹麥人，反而主動聯絡當地警方和情報組織告知他的情況。丹麥當局准許他與Inger兩夫婦留在當地，條件是要他當上雙重間諜，反監視波蘭。兩年後，舒米高在鄰近哥本哈根的格萊薩克瑟（Gladsaxe）出生。

或許雙重間諜工作不易為，又可能是難以適應當地生活，托力克及後嚴重酗酒，1999年當舒米高已離開曼聯，轉戰士砵亭，他背着父親將母親和妹妹收起來。他沒有將地址告訴父親，卻阻止不了曾任特工的托力克有一晚到里斯本找上門來，「當我打開大門，我父親站在屋簷下。」

1999年舒米高轉投葡萄牙士砵亭，有一晚，父親托力克突然現身他家門前。（Getty Images）

「人生中最差勁的事」

「我將電筒照向他面上，問他：『你想幹什麼？』。我父親笑着回答：『我的家庭，我的家庭。』」舒米高不為所動，「我提高聲線，『你到底想怎樣？我們不歡迎你。沒有人想在這裏見到你。回家去，回家去。』」

「最後我在他面前大力關上門，我的妹妹就在走廊，母親正在廚房。」他直言，「我怕得要死，內心被憤怒和悲慘所傷，那是我一生中所做過最差勁的一件事。」

舒米高的狠心，令他難受至今，惟正因如此，托力克才會在翌日飛回丹麥，並立即接受戒酒治療，自此終生沒有再沒有飲過一滴酒。「每當想起他那晚站在我家門前，至今我仍怕得顫抖，不過我想那次或許拯救了他的性命。」他續稱，「爸爸多活了20年，20個好年。即使最後他過得並不好，他活至接近86歲，最後一段日子他是快樂的。」

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舒米高是曼聯歷來最成功的門將，他與先父之間的一件事令他痛心至今。（Getty Images）