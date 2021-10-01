足球熱話｜舊遊戲新面貌撼宿敵　機迷負評如潮：淪為手機遊戲

陪伴球迷多年的足球遊戲《Winning Eleven》成為歷史，遊戲商Konami決定以全新的《eFootball》取而代之。這隻野心勃勃的足球大作日前推出，劣評如潮外，連球星的樣貌也慘不忍睹。



《Winning Eleven》／《Pro Evolution Soccer》相信是球迷們的集體回憶，如今走進歷史，Konami決定推出全新的足球遊戲，與死敵《FIFA》爭一日之長短。

《eFootball》繼承「Winning」多年的技術，更希望改變足球遊戲的既有模式，讓玩家們在未來可以跨平台對戰，加上免費下載，確實對不少玩家有吸引力，《eFootball》在周四（9月30日）正式推出。

美斯擔任《eFootball》的代言人。（網頁截圖）

一隻野心勃勃的大作，「機迷」們必然甚有期望，卻換來大量的負評。在遊戲平台《Steam》上，「新Winning」輕鬆錄得「壓倒性負評」，至今已有超過9500個負評。愛之深，責之切，不少多年擁躉大感失望，表示「Winning」放棄自己特色，嘗試複製《FIFA》，更直斥「新Winning」已淪為手機遊戲之流。

除了遊戲體驗外，畫面質素同樣被人詬病，連當代兩大球王C朗拿度及美斯的樣貌同樣甚有落差，尤其是在真實遊戲時，樣貌更有扭曲的跡象，不少網民直言是時光倒流，以為自己在玩舊幾代的遊戲。

+ 1

除此以外，看台上的觀眾同樣被發現製作「是是旦旦」，頭部起角﹑打格等奇難雜症應有盡有。畢竟「新Winning」剛推出不久，遊戲中的「Bugs」在所難免，相信往後必定有更新改善這些問題。

各種千奇百趣「Bugs」：

+ 2

安素法迪「火影跑」片段：

Thanks for kill my fav game @play_eFootball #efootball2022 here is a Video with Ansu Fati running like naruto pic.twitter.com/JQ2KRr2RwC — Ricardo Bassricky (@BassRicky_) September 30, 2021

《FIFA 22》11名能力值達90的球員：

+ 6

《FIFA 22》其餘11名能力值89的球員：

+ 6

【周三深夜歐聯戰果】

+ 3

【周二晚歐聯分組賽第2輪賽果（按圖放大）】

+ 7

【同場加映】第7周英超直播賽程（按圖放大）