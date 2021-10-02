世界盃外圍賽｜部分英格蘭國腳反疫苗　當中3人是歐國盃亞軍主力

英國《太陽報》披露，5名英格蘭國腳拒絕接種新冠肺炎疫苗，有可能影響英軍明年出戰世界盃，因為卡塔爾世界盃計劃要求所有入場球迷及球員接種疫苗。該報道指，當中3人是歐國盃亞軍主力成員。



英國《太陽報》獨家報道，英格蘭陣中至少5名球員拒絕打針，當中3人是代表英軍參加今夏歐國盃的主力成員，但報道沒有提及5人的身份。

英格蘭是應屆歐國盃亞軍。（Getty Images）

報道有提到這些球員拒絕打針的原因，有一人自稱太年輕及太健康，另有一人相信陰謀論，認為疫苗是政府監視人民的工具，還有3人是受到反疫苗的妻子影響。

英格蘭早前公布最新23人大軍，備戰接下來對安道爾及匈牙利的世界盃外圍賽。今次23人大軍中，仍以歐國盃亞軍成員為骨幹，只有前鋒奧尼屈堅斯、中場連格及後衛湯姆利沒有入選歐國盃最終大軍。

儘管英格蘭從外圍賽晉級機會很大，但據報卡塔爾世界盃計劃要求所有參加決賽周的球員接種疫苗。若果英格蘭有部分國腳因不願打針而無法參賽，勢必減弱英格蘭的實力。

英格蘭主帥修夫基。（Getty Images）

英格蘭領隊修夫基本身支持打疫苗，在7月時都有為政府推廣疫苗。《太陽報》的消息表示：「更衣室及WhatsApp的群組中充斥反疫苗的陰謀論，許多資深的球員都被網上反疫苗的論點及傳言欺騙。」

英國《每日郵報》日前亦報道，約三分二的英超球員尚未完全接種兩劑疫苗，很多人完全拒絕疫苗。有球會人員抱怨，部分更衣室「大佬」級球員被反疫苗的思想洗腦。

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