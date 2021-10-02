「微笑劍后」江旻憓當選十大傑青　志願做個乖女卻讓父母三度失望

香港十大傑出青年選舉今日（2日）公布7名獲選人士，當中香港「劍后」江旻憓（Vivian）榜上有名，繼師姐何嘉麗及殘奧「7金劍后」余翠怡後，再次有女劍手成為「傑青」。



一身白色長裙的江旻憓致辭時略微緊張，仍保持一貫笑容，她笑指：「從小志願是做個乖女，因為父母犧牲了很多去成全我的夢想，但我仍令他們失望了3大次。」

她續說第一次讓父母失望，是小時候媽媽想她做美麗高雅的芭蕾舞蹈者，卻令她夢想破碎。而在大學畢業後，父母想她找份「平安穩定」的工作，她再次選擇了劍擊全職運動員，他們眼中「既辛苦又危險」的工作。

然而Vivian堅持訓練和努力，不負眾望在2019年登上世界第一。她回顧剛過去個人第二屆的東京奧運，過去數年經歷左右膝十字韌帶斷裂的她，「媽媽想我退役，我說再打東京奧運，怎料東京奧運打得不好，讓大家再失望。」

江旻憓參加完奧運後，再去參加全運，贏得全運女子個人重劍銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

Vivian坦言東京奧運前已做好贏和輸的心理準備，雖未能奪牌而回，她感恩說：「我在此行收穫了香港觀眾慷慨無比的讚賞、支持、體諒和諒解。」她又引用星雲大師一句「感動是最美麗的世界」，勉勵港人：「多點運動、多多安康，多多感動。」

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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【在東京奧運，江旻憓於女子個人重劍8強止步】