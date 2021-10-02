江旻憓第3位女劍手當選傑青　上台緊張「鍾意打比賽多點」

香港女子重劍「劍后」江旻憓（Vivian）曾登上世界第一、兩度出戰奧運會，今天她的履歷再添「傑青」名銜。她在得獎致辭時難掩緊張，下台後笑言「我鍾意打比賽多啲」！



香港十大傑出青年選舉今日（2日）公布7名獲選人士，當中27歲的江旻憓獲壓軸公布得獎，是繼師姐何嘉麗及殘奧「7金劍后」余翠怡後，再次有女劍手成為「傑青」，亦是今屆唯一運動員及女性奪得殊榮。

「微笑劍后」江旻憓當選十大傑青 志願做個乖女卻讓父母三度失望

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雖不慣面對採訪區一排鏡頭，Vivian仍笑容滿面分享得獎感受：「好榮幸繼兩位師姐後，做第三位劍手奪得傑青，而且我們都是女性。」她稱獲獎的最特別感覺，是經歷今屆奧運和全運後，「真的好想帶獎牌回來為港爭光，給了我很大提醒要繼續努力和進步。」

於今夏接連出戰運動會的Vivian，在東京奧運個人賽8強止步，並剛於全運會摘下銅牌，她在台上分享指放棄芭蕾舞而選擇劍擊，曾令母親失望，在美國史丹福大學修讀國際關係學士學位、並於中國人民大學完成法律碩士的她，終選擇當上全職運動員，她坦言：「但就是因為不想再令他們失望，所以對自己要求很高。」

江旻憓是唯一一名當選今屆傑青的運動員。（資料圖片/鄭子峰攝）

她一貫傻氣笑指當選「傑青」是意料之外，「因為面試時表現得不太好，除了劍擊之外，我想不起做過的社會服務，所以一定要以感恩的心多謝大家支持，特別要令小朋友和大家多做運動，健康、開心。」她又感謝提名人容樹恒教授，「因為他治好我的膝傷，我才會去做全職運動員，受了傷才知道自己真的很喜歡劍擊。」

她亦希望能以自身經歷向港人打氣及發放正能量，並感謝「世界上最好嘅香港觀眾」一直對她的支持，「感謝大會對運動員的認同，亦多謝香港人對運動員的支持和所鼓勵，讓我們運動員很感動。」

本屆共7人獲獎，當中包括中文大學兼任副教授、有份研發新冠病毒快測的相達生物科技董事長招彥燾，香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、中大醫學院外科學系助理教授張源津、金記控股有限公司主席徐汶緯、港大醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安，以及簡松年律師行顧問律師簡汝謙。

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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【在東京奧運，江旻憓於女子個人重劍8強止步】