相撲｜白鵬告別土俵滿身傷　最強橫綱終極戰前貼百塊膏藥仍難入眠

日本相撲界中保持多項勝利紀錄的橫綱力士白鵬翔，昨日召開記者會，正式宣布引退，告別20年現役生涯。

白鵬的相撲生涯充滿起跌，挑戰從入門開始，延續到最後一戰。他在記者會上透露在7月名古屋場所獲得全勝之前，已決定將要退役，故此到了最後一場兼且爭奪優勝，做好「玩命」覺悟。



白鵬昨在師父宮城野親方陪同下召開記者會，交代退役原因，全因一隻傷痕纍纍的右膝，「醫生說『你要做的事已完了』，再繼續下去便要換上人工關節」。

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白鵬表示成為橫綱14年，堅守橫綱價值，為此而自豪。（美聯社）

白鵬去年8月及今年3月，先後開刀治理右膝傷患，其間又曾感染新冠肺炎。連續6次場所都早退及全退，待到7月的名古屋場所，終於可以上陣，而且連戰連勝。早於第10天，白鵬達到賽前訂下的10勝目標，便向師傅及部屋內所有人交代退役，「第一天已出盡全力，務求取勝。接下來對着每位年輕相撲手，每場都不易打」。他坦言此時有力爭取優勝，「右膝的事也拋諸腦後」。不過，36歲的身軀而且傷痕纍纍，來到此時已出現問題。

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白鵬拼盡一切，包括生涯最後之力，擊敗照之富士。（美聯社）

白鵬的主診醫生指名古屋場所前，白鵬的右膝情况不理想，堅持上陣，如同豪賭。白鵬的右膝在賽事中不斷發力，漸漸腫脹，加上身體其他問題，需要的支援更多。其中一部分是睡眠受傷患影響，每日都要貼大約一百塊鎮痛貼才能睡，到了場所後期，更要服用適量的安眠藥。

對於被指打法有違橫綱的本質，白鵬稱受傷患影響使然，為此而反省。（美聯社）

終於來到最後一天「千秋樂」，白鵬與照之富士春雄保持全勝，上演決勝戰，亦是白鵬告別相撲界的一戰。主診醫生指白鵬不僅右膝負傷，左足踝的韌帶已近斷裂，手臂屈曲亦有困難，手踭難以靠近耳邊位置。不過，白鵬回憶最後一仗，關乎相撲生涯最後一次優勝，不能留一絲遺憾。他向主診醫生表明：「幹掉膝頭也罷。」白鵬在這場相撲史上第6次千秋樂全勝對決中勝出，取得第45次幕內優勝，延續紀錄。

白鵬為歷來勝出場數最多的相撲手，最強力士當之無愧。（路透社）

白鵬引退後向指導者之路進發，擔任師傅後改為「間垣親方」。白鵬保持歷來最多優勝，以及1187勝保持最多勝仗紀錄，但輝煌成績不足「洗底」。相撲協會過去多番批評白鵬的言行，並指他的比賽方式粗野，有欠橫綱選手的風範。是次雖然批評白鵬成為親方，卻要求他簽下契約書，內容包括謹記其他親方前輩的指導，以及在相撲界中謹言慎行，甚至要求他要在部屋內，跟隨主理的親方學習10年，條件相當嚴格。

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白鵬的戰績乃歷代最強，日本市民甚為擁戴。（Getty Images）

白鵬2000年時15歲，來到日本找尋機會加入相撲界，卻乏人問津。他已準備返回蒙古，起程前一晚得到介紹，投入宮城野部屋。白鵬來日時身型瘦小，入門後勤奮練及增磅，1年後正式出道。07年以22歲兩個月，成為史上最三年輕的橫綱。