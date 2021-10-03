英超｜曼聯失分C朗竟向入球對手送驚喜　普巴一個誇張動作遭嘲諷

英超第7輪，曼聯在主場遭愛華頓以1：1逼和，連續兩場不勝，今季回歸的球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）賽後也不悅地匆匆離場。

替愛華頓攻入重要一球的安祖斯唐辛（Andros Townsend）慶祝入球時模彷C朗的招牌動作，被指有意諷刺對手，他賽後詳細解釋之餘，更獲送上驚喜。



曼聯周六晚（2日）對愛華頓，憑安東尼馬迪爾完半場前的入球領先，但安祖斯唐辛在65分鐘追成1：1，使「紅魔鬼」再次失分，唐辛入球後即模仿C朗慶祝，不少球迷都指他有意諷刺對手的主將C朗。

曼聯對愛華頓戰況：曼聯主場兩場不勝 C朗後備亮相 愛華頓反擊奏效扳平

不過唐辛在賽後訪問解釋，他的動機恰恰相反：「我不是要嘲諷他（C朗），而是想向一位對我生涯影響極大的球員致敬。我在訓練場和影片室裏花上許多時間，只為分析他的罰球和步法，他對足球的決心也影響着我。」唐辛詳細地講述他對C朗的感受：「所以這絕非什麼諷刺，而是向我其中一位偶像送上敬意……不過我那慶祝大概做得不太好吧。」

唐辛賽後搭着C朗的肩膊，卻一度被誤會是要諷刺這位葡萄牙球星。（美聯社）

雖然曼聯失分，C朗拿度離場時顯得怒氣沖沖，但他深獲同業尊敬自有原因——他最終仍與被選為該場最佳球員的唐辛交換球衣，唐辛也高興地將這件有重要意義紀念品分享到社交網絡，並配上簡單一句：「對於GOAT（Greatest Of All Time，史上最佳，這裏指C朗），我無言以對，只有尊敬」。

安祖斯唐辛在instagram分享成功與C朗交換球衣。（instagram）

普巴誇張摔跌對手 遭諷「是不是在打WWE」

曼聯對愛華頓一戰還有個小插曲，法定時間餘下最後幾分鐘，曼聯中場保羅普巴與愛華頓的耶利文拿爭位搶球，雖然皮球最後被唐辛帶走，但普巴卻決心不放過文拿，從後誇張地將文拿摔倒地上，動作彷如摔角。文拿倒地後顯得頗為震驚，卻是又好氣又好笑，普巴也因而遭網民諷刺「是在打WWE（世界職業摔角賽）嗎？」

普巴WWE式摔跌耶利文拿連環圖（按圖放大）：

【同場加映】第7周英超直播賽程（按圖放大）