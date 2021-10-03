劍擊｜崔浩然決賽挫張小倫封王　復出首冠是自我肯定

告別全職運動員生活兩年多後，28歲的「劍擊花美男」崔浩然在今年4月重返港隊，重新出發。

在6月的會長盃8強止步，3個月後的今天，他在公開劍擊錦標賽8強連挫港隊隊友楊子加、蔡俊彥，決賽以15：5擊敗張小倫奪得復出後首冠。



公開劍擊錦標賽花劍和佩劍賽事於周日（3日）續在香港公園體育館舉行，除了因傷避戰的東京奧運金牌得主張家朗外，征戰奧運和全運會的港隊男花主力如蔡俊彥、吳諾弘等均有參賽。場上焦點還有他——今夏一直留港訓練未有出戰大賽的崔浩然。

崔浩然坦言雖說平常心，「但其實大細比賽我都很緊張。」（李澤彤攝）

今仗是崔浩然歸隊後第二個賽事，他在淘汰賽過關斬將，雖說剛戰畢運動會的港將稍露疲態，對他來說亦是硬仗連連。特別是對奧運代表蔡俊彥的4強戰，崔浩然在落後3：7下力追並反超11：10，其後二人三度平手，最終崔以15：13驚險晉級；其後在決賽以15：5擊敗張小倫封王。

崔浩然（左）在決賽擊敗張小倫封王。（李澤彤攝）

吳諾弘（左）在4強不敵「大師兄」張小倫。（李澤彤攝）

「好開心，但好累。」他笑說。「就算我在（第一次）退役前都很久沒有贏過冠軍了，隊友在奧運和全運有好成績，今次對自己也是一個肯定。」崔浩然坦言現在狀態好過6月的會長盃，惟始終曾經停止訓練2年，緊密訓練下仍會觸發小傷患，「是不嚴重卻有點煩的小傷，影響練習，畢竟久休再練，物理治療師也說未來一段時間都會是這樣。」

吳諾弘落敗後難掩失望。（李澤彤攝）

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現時在本地排名暫列第10的崔浩然，若要爭取明年亞運資格需力爭打入前4，他坦言不想給予自己太大壓力，仍會盡力打好每個比賽，不會刻意以「爭資格」心態競爭。今次歸隊後，他盼能以享受心態打劍：「我們6、7個人爭4個位，望落好似好慘、要爭，但好過好多年前不夠人打，多人爭是好事。」

助男團在全運摘銅的楊子加今賽8強止步，他坦言對世界盃取消感失望，自言狀態正佳。（李澤彤攝）

張家朗金牌鼓舞：每個比賽都可將目標放高點

對於好友張家朗成為奧運冠軍，男團在奧運亦有不俗成績，他坦言這給予他動力更努力練習。「成日講奧運金牌得個講字，但竟然身邊有個人真的奪得金牌，當然水平有分別，我不是說我有機會打會有金牌，但每個比賽都可以再將目標放高點，原來我們有這個實力，努力是有機會的。」

然而花劍世界盃德國和日本站因疫情取消，崔浩然無奈表示希望能盡快出戰世界大賽：「我3年沒有打世界賽，都想出去審視實力，自己差了好、勁了又好，都要打比賽才能知道。」