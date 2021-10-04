英超︱利物浦2：2曼城晏菲路瘋狂一戰　下半場精彩入球梅花間竹

利物浦主場迎戰曼城，上半場看似「悶悶地」，誰知好戲在後頭。下半場紅軍憑文尼與沙拿的入球兩度領前，卻分別被科頓和迪布尼的入球二度扳平。

最終這場矚目的榜首大戰以2：2告終，雙方各得1分後分列第二、三位，落後榜首的車路士。



利物浦領隊高普遇上老對手曼城主帥哥迪奧拿，賽前先禮後兵。（Getty Images）

高手過招，雙方開段均踢得謹慎，開賽首15分鐘具威脅攻擊不多。16分鐘開始，曼城施展強大攻力，接連博得角球後，科頓頭頂腳踢兩度獲得入球黃金機會，均被艾利臣沒收。23分鐘洛迪直線妙傳，後上入楔的迪布尼射門斜出。

曼城自此一路在上半場控制戰局，利物浦最大問題是右路防線。阿歷山大阿諾特繼續因傷缺陣下，35歲的占士米拿面對21歲的科頓時疲於奔命，30分鐘紅軍副隊長在禁區邊向對手施以「泰山壓頂」，科頓倒地後球證不為所動，惹得他激烈投訴。

即使如此，科頓屢次以速度爆過米拿攻門，惟全數被門將艾利臣早一步洞悉清走。利物浦辛苦捱到半場力保0：0。數據上，曼城7次射門，1次中目標；主隊利物浦只得1次射門，未能中框，實際戰情藍月亮攻勢面倒。

占士米拿出「超技術」壓至科頓倒地，球證未判十二碼或罰球，令後者十分不滿。（Getty Images）

利物浦V曼城上半場精華：

+ 2

下半場利物浦表現有起色，屢次博得罰球機會，惟無功而還。戰至58分鐘沙拿一次精彩右路個人突破，進入曼城心臟地帶繼而送後上入楔的沙迪奧文尼一程，後者不負所托一射破網，紅軍兩大射手合作，利物浦領先1：0。

58分鐘文尼的入球：

利物浦在領先下終踢出主場氣勢，哥迪奧拿見勢色不對，隨即在66分鐘以史達寧入替基亞利殊。高普兩分鐘後亦以法明奴取代祖達。

69分鐘，加比爾捷西斯在紅軍防線一路帶橫，看準科頓的位置妙傳，今次無論米拿或艾利臣再也無法阻擋，科頓窄角度左腳施射遠柱「網仔」，為曼城追成1：1平手。

之後瘋狂的12分鐘：

+ 4

紅軍有難的時候，射手沙拿再度救世！75分鐘，他在禁區內一次個人表演，最後扭過拿樸迪窄角度以右腳射入，利物浦2：1再度領前。

主場球迷開心不過幾分鐘，81分鐘曼城一次攻勢，迪布尼在禁區邊大腳抽入，2：2曼城又一次扳平。之後雙方繼續對攻，然而均未有進帳，和氣收場各得1分。今輪之後，車路士以16分排榜首，利物浦以15分跌至次席，曼城以14分排第三位。

利物浦正選陣容：4-3-3

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣﹑雲迪積克﹑祖爾麥迪比﹑占士米拿

中場：居迪斯鍾斯、法賓奴、軒達臣

前鋒：文尼、祖達、沙拿



曼城正選陣容：4-3-3

門將：艾達臣

後衛：簡斯路﹑拿樸迪﹑魯賓戴亞斯﹑基爾獲加

中場：迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪、貝拿度施華

前鋒：基亞利殊、菲爾科頓、加比爾捷西斯



周日英超其餘賽果：