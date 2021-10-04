法國地獄級難度公路單車賽　車手齊變「兵馬俑」猶如泥漿摔角

這是「兵馬俑單車大賽」嗎？怎麼衝線的選手全身泥色！

星期日於法國舉行的「巴黎魯貝」公路單車賽，在雨戰下上演，車手經過一個又一個水窪，克服凹凸不平的石板路，踩過泥濘，炒車、爆胎、壞車等事故不停在257公里的賽道上發生，甚至有車隊連支援隊車都炒落坑。

來自意大利的哥比利（Sonny Colbrelli）首度參賽，踩到最後已成「泥鴨」，與另外兩名車手鬥衝線奪冠，贏得石板獎座。這項賽事是其中一個最古老的單車賽，它路程長，路況不佳，下雨時更加難踩，故有「北方地獄」、「地獄星期日」等外號。



【車手完成比賽後像沖了泥漿浴】

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第一眼看到「巴黎魯貝」公路單車賽的照片，怎麼每位車手都穿上一樣顏色的單車衫？仔細再望，他們連皮膚也一樣顏色，原來全身也是泥色，滿佈泥濘，好像參加越野賽那樣。

「巴黎魯貝」在1896年起舉辦，是其中一個最古老的公路單車賽，來到今時今日已經舉行了逾百屆。這項經典賽最吸引精英車手的地方，就是它的難度及挑戰性，環境愈惡劣就愈「過癮」！

【網民截圖，看直播時見到車手變「兵馬俑」】

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受疫情影響，原定4月舉行的「巴黎魯貝」賽延期到周日（3日）舉行，當日天氣頗差，途中落住大雨。賽道全長約257公里，除了正常的公路，當中有超過50公里凹凸不平的石板路，極之顛簸，難度很高，尤其下雨時，石板表面濕滑，地陷的地方又會積水。故此，這項賽事以「地獄」級難度聞名，獲得「北方地獄」、「地獄星期日」、「經典賽之后」等外號。

車手在賽前及賽後的模樣。（Twitter）

【難怪變泥鴨！齊看車手們駛過水窪的情況（按圖看片）】

Installer des pédiluves en plein parcours... On voit que tout a été fait pour que le Préfet du Nord n’annule pas la course. #ParisRoubaix pic.twitter.com/fNrm4p2ViE — Dans la Musette (@DansLaMusette) October 3, 2021

在開賽前，車手們儀容整潔，樣子雄糾糾，他們的戰車亦相當有型，但經過6小時的比賽，當哥比利、華美殊（Florian Vermeersch）及雲達保（Mathieu van der Poel）準備衝線時，你已經分不到他們是誰，因為他們由頭到腳，由人到車，都變成兵馬俑一樣的顏色。最終，哥比利以6小時1分57秒首先衝線，力壓比利時的華美殊及荷蘭的雲達保得冠軍。

【哥比利如「泥鴨」般衝線】

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31歲的哥比利衝線後，倒在草地上慶祝。他換衫後，高舉石板獎座。他表示難以置信，夢想成真，他感嘆：「今日真的超級困難，有很多炒車的意外，還有壓力及位置……這是屬於我的一年，真的很開心。」

今屆賽事很多車手炒車，甚至有車隊的支援車在過彎時也出意外落坑。今屆有94位車手完賽有成績，但約70人中途退賽，所以要完成「巴黎魯貝」賽，真的是技術、體能、運氣及堅持缺一不可！

有車隊放相，見到完賽後單車的模樣，還以為是在香港被人丟進河中的單車。（Twitter）

【天雨路滑，連車隊的支援車也出意外（按圖看片）】

【有網民表示踩完比賽的選手就像兵馬俑】

Foto di gruppo dei ciclisti al termine della Parigi-Roubaix. #ParisRoubaix pic.twitter.com/VQ8hKO3PX4 — Ciottoloroso (@conradiano) October 3, 2021

【賽事精華片段，內有不少炒車時刻】