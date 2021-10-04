MLB｜大谷翔平豐收賽季的遺憾　MVP大熱無助出線該留還是走？

美國職棒大聯盟（MLB）常規賽完結，日本「二刀流」球手大谷翔平完成豐收賽季。投打兼能的大谷在最後一場賽事打出一支「陽春砲」，取得本季第100分打擊點。

一季表現追平日本球手紀錄，更幾乎成就過百年的MLB大紀錄，「快樂的野球少年」未有當上全壘打王，不減棒球界對他同聲讚好。不過，洛杉磯天使隊依舊無緣季後賽，大谷來到考慮續約之時，面對前途問題。



大谷在常規賽最後一場作客西雅圖水手，擔任先頭打者，1局上已擊出一支右飛全壘打，先取一分。他在接下來4次打擊，其中兩次被三振出局，另外兩次則被「申告敬遠」，即防守方示意保送，不投一球下讓擊球手上壘。天使則在煞科戰贏7：3，無緣季後賽。

一上場就先來一發，「Ohtani-san」的叫聲再響起。（路透社）

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大谷擊出本季第46支全壘打，獲得第100分打擊點，為松井秀喜之後第2位日本球手打出「100分」賽季。大谷2018年10月接受「Tommy John」手術重建手肘韌帶，今季投球及打擊「二刀流」全面發威。

轟！轟出第100分！（路透社）

打擊方面自季初一路開轟，賽季焦點之一全壘打王之爭，大谷一度領先，至季末被多倫多藍鳥的小古里路（Vladimir Guerrero Jr.），及堪薩斯皇家的佩雷斯（Salvador Perez）追上。大谷在9月中被反超前，最終排第三，較上述兩名打者少兩支。

不過，大谷在9月中起，被「敬遠」次數急增，如9月底3場賽事內11次被示意保送上壘，成為紀錄，全季20次保送亦為全聯盟最多。一般而言，投手面對強棒或打擊氣勢良佳的打者，會選擇敬遠，避免失分。

大谷在天使的生活很愉快，可是始終未嘗季後賽味道，令他相當焦急。（美聯社）

至於投球，大谷在今季重投先發輪值，23次先發上陣取得9勝2負，投130.1局取得156次三振，重要在於大谷能保持健康地投球，回數已追上於日職棒北海道火腿鬥士時期的水平。

棒球界期待他成為1918年傳奇球手貝比魯斯（Babe Ruth）以來，單季勝投及全壘打達到雙位數的球員。他今季已非常接近——大谷在一星期前（9月27日）對水手登板，投7局10次三振、僅失1分，可惜未能取得勝投。

大谷幾乎達成百年大紀錄，可惜隊友未能多取分數，無緣取得第10場勝投。（美聯社）

無傷無痛經歷一整季，大谷在今早賽事開始前總結：「單是上陣這麼多賽事，已很欣慰，而且身為球手，能夠經常貢獻球隊，相當值得。非常快樂的一年，我認為大有進步空間。」

賽後，大谷保持一貫大男孩笑容，應對傳媒訪問，其中一條關於去向，「如果天使現在談續約，會如何回應？」大谷表示抱開放態度，「當然好，過去4年，球隊一直支持我」。關乎去向的問題，緣起錯失大紀錄的那晚。

以成績說服球迷，大谷成為天使的寵兒。（美聯社）

一星期前，就是大谷無緣今季第10場勝投的那一場賽事後受訪，大意是「我很喜歡天使隊，但我想贏。假設我們沒任何改變，要進季後賽很困難」。

天使已連續6季未進季後賽，期間查奧特（Mike Trout）兩次成為常規賽MVP。大谷又在2018年加盟首季奪得最佳新人，今季更極有機會成為常規MVP，一、兩位「怪物」不足以撐起全隊入季後賽，可見球隊建軍方針有問題。天使與大谷的合約到後年為止，現時薪金可謂「超值」，季後必定引來其他球隊挖角。

27歲，球員生涯進入高峰，他投以求更上一層樓，對嗎？（美聯社）

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