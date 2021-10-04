簡拿華路感嘆中超水平不如從前　批評中國足協指令拖慢足球發展

日前與廣州隊（前稱廣州恒大）解約的教練簡拿華路，接受內地傳媒《新浪體育》訪問，強調是他主動提出解約而非球會，而且廣州隊一直準時出糧，他相信球會「沒有財政問題」。

簡拿華路在2014年初次執教廣州恒大，這7年來，見證中超由盛轉衰。他指出中國足協的行政干預措施，減慢了中國足球的發展，例如「工資帽」趕走了很多高水平的外援。



雖然外界猜測簡拿華路的解約與恒大集團的財政問題有關，但他強調離開廣州隊「與錢無關」，球會出糧亦準時。

這名前意大利國家隊隊長表示，自願放棄合約餘下15個月的人工及獎金，他說：「加上稅將超過2400萬歐元，這並不是一個小數目。如果我在意的是錢，顯然我還有其他選擇。」他強調離隊的原因只有一個，就是家人。

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廣州隊上月底在官方微博公布簡拿華路離隊。（微博）

48歲簡拿華路解釋，離隊並非突如其來的決定，在新冠肺炎疫情的隔離措施下，他長時間見不到家人，上季結束後已告訴球會有意離隊。「今年我還是回到了中國，希望可以實現我的目標，但我此刻必須承認這很困難。去年我有11個月沒有見到家人，今年是8個月。」

簡拿華路在2014年初到中超，執教廣州恒大，翌年離隊，短暫離開過中國球壇。之後，他在2016年轉教天津權健，到2017年尾再次執教恒大，期間更帶過中國國家隊。在中國球壇打滾多年，他感嘆中超水平退步了，「遺憾的是，職業聯賽的水準也確實比我第一次到那裏的時候下降了很多。」

回顧簡拿華路在中國球圈的足跡：（按圖放大）

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他表示在17/18球季時，中超仍是一個具吸引力同時又有質素的聯賽，但隨住中國足協多次插手，發布行政措施，令中國足球發展變慢。他先批評U23政策，他說：「一些關於年輕球員出場時間的規定開始出現。所以哪怕一些球員的水準還達不到頂級聯賽水準，主教練也不得不讓他們出場，哪怕只有幾分鐘，以符合競賽的規定。後來，關於年輕球員的規定甚至越來越複雜了。」

被追問有關中國足協的行政指令時，簡拿華路再講「工資帽」限制球員人工的壞處，趕走了優秀球員，「政策出台後中國足球的發展變慢了，很多重要的球員離開了中超」。

他以韋素為例子，這名比利時國腳中場在2017至18年效力天津權健。他解釋：「當韋素來中國踢球的時候，毫無疑問，他想掙更多的錢。但是他用行動展現了一個頂級職業球員應該如何訓練、比賽、飲食。對於年輕球員來說，他就是一個榜樣。大家努力訓練，希望跟上他的踢球節奏。」

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