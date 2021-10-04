劍擊｜耀眼的男花女重之外　東奧擦肩後守望佩劍的羅浩天

張家朗、張小倫、崔浩然……以往外界也許只能唸出這幾個劍手。今夏東京奧運後，或許浮現多兩個花劍手名字，蔡俊彥與吳諾弘。

假如，如方凱申從前所說，重劍是「志在參與」，那麼，香港佩劍隊近年在場上，可說是「無人問津」。

花劍隊在世界舞台發光發亮，自言「沉了很多年」的羅浩天堅持留守，做好自己靜待時機，「成績最差時，反正我們沒什麼可以輸的。」



今夏，因着「劍神」張家朗在東京奧運勇奪花劍金牌，劍擊運動員成了全城焦點，惟港人說得出的名字，大概只限於花劍運動員。羅浩天，其實差一點也把香港佩劍，帶上奧運舞台。

身為佩劍隊主將，他在4月出戰東奧亞洲及大洋洲區資格賽，過關斬將勇闖決賽，惜不敵烏茲別克對手，「入場」只差一步。事隔半年，事過境遷，卻不代表空留悔恨和回憶，他仍在正視心態改善。

回想那場決賽，他坦言在決賽前的狀態仍不俗，「本來覺得去不去到奧運都沒所謂，放鬆打，打得放點。雖說不着緊，但到決賽只差一步，便有壓力和緊張，狀態跟4強差好遠。」

「好灰、超灰」，現在的他似是說得淡然，那場決賽卻是他打劍多年輸得最深刻的一次。當然了，奧運資格從自己手中溜走，「很深刻，最難忘是輸了還叫我上台拎獎，我其實沒有心情。第二又點，第二都去不到奧運，頒個獎又點」。他說當時「Down到一個點」，幸好回港隔離那21天在房內沉澱，平復了心情。

林衍聰退役後，隊中資歷最深的羅浩天（圖）成了佩劍隊領軍人物。（資料圖片）

「差一點就是自己」的懊悔

他坦言直到看男花在東京奧運打比賽時，「一來很緊張，二來突然閃過差一點就是自己去到。我未必打得好好，但起碼踏上舞台已經差好遠。」至少，在男佩代表人物林衍聰退役後，也能讓香港人記得佩劍隊。

上屆雅加達亞運，羅浩天奪得個人銅牌，再助港隊奪得團體賽銅牌，然而在這3年間，張家朗由前亞洲「劍神」榮登上奧運冠軍，女重亦有江旻憓一度升上世界第一，佩劍卻在世界賽顆粒無收。沒有成績，劍項相較下被冷落。

「當然都想好似花劍有成績，但都不能強逼，暫時可做的就是老土講句『做好自己』，練習認真練、比賽盡量放開打，因為衰啲講我們沒有什麼可以輸」，他說。

全運會代表陳卓謙（圖）亦由全職轉為兼職運動員，男佩主力中只得何思朗為全職。（李澤彤攝）

全職轉兼職 另一種方式留守

小學畢業後開始在體院訓練，18歲當上亞青冠軍的他，曾在2012-15年當全職運動員，惟3年來沒有突破之餘，心態反而更差，「生活全是劍擊時，失去了以往那種純粹喜歡劍擊的感覺。」他續說：「每個人都不同，對我可能是一個壓力。」兼職與夠不夠努力，着實沒有關係。

他自言除了那面亞運銅牌外，「都沉了很多年」，他認為其打劍最大問題，「都是心理上問題，像奧運資格賽那場，一有壓力就頂唔順。」

翻看上一篇訪問，原來兩年前他已在說心態不夠硬淨，兩年後仍困擾着他。大師兄林衍聰退役，他成了劍隊領軍人物，前年在日本亞錦賽沒有獎牌落袋，總教練鄭兆康以「強差人意」評價佩劍隊表現，可想像到這接班人壓力大到「爆燈」，加上花、重劍近年成績驕人，「心態」當然需要調整。

比賽中心理影響佔七、八成，羅浩天說着說着，亦透露了佩劍隊或有新教練，並期待新教練能為自己和劍隊帶來衝擊。

羅浩天（右二）不諱言看到花劍隊的成功，希望新教練能為劍隊帶來衝擊。（李澤彤攝）

女重江旻憓背後有羅馬尼亞籍教練Tavi，助她一度躍升世界一姐；男花的煉金術師則是法籍教練Greg，讓花劍隊在世界舞台佔一席之位。佩劍呢？羅浩天也渴望劍隊「重生」，他坦言劍隊士氣低落，「與花、重劍練劍的氣氛差很遠」。他強調現時匈牙利籍教練從小跟到大，教會他很多東西，亦很用心指導，惟單一方法未必適合不同類型劍手。

「新教練未必為我帶來新技術，而是有新想法、衝擊，幫助我心理上轉變，不是現時教練教得不好，想環境、化學作用令自己和整個劍隊更好。」技術或是其次，心態更為重要，劍手需要相信自己。

可以灰心但不能絕望，縱然佩劍不及花重劍隊亮眼，堅持下來總會看到希望。他說，很期待。

29歲的羅浩天，以另一種方式努力和留守。

羅浩天（右）在戰畢全運後出戰周日的本地賽，最終奪得季軍。（李澤彤攝）

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