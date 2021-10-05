英超｜雲尼亞里又來補鍋　屈福特捱打落敗後升班功臣祭旗

英超開季7輪後出現「第一滴血」，位處中下游的屈福特周末敗走列斯聯後，解僱領隊悉斯高。相隔不足兩天便委任新帥，英超「老朋友」回歸。

球隊昨夜宣布與意籍教頭雲尼亞里簽約兩年，促成他第三度回歸英超。「補鍋匠」在國際賽期前上任，有較充裕時間準備。因為新官上任第一仗，已經面臨大考驗。



屈福特在官網宣布委任今月底便屆70歲的雲尼亞里，冀藉着他帶領一些歐洲大會的豐富經驗，「以及奪得英超、意大利盃與西班牙國王盃的經驗」，領導球隊。他帶同助手及體能教練共3人上任，首仗領軍將於主場出戰，為國際賽期後於本月16日硬撼利物浦。

屈福特易帥，兩天內完成，新任主帥雲尼亞里回歸英超。（屈福特官網）

雲尼亞里執教鞭已達35年，過去多次拯救陷於頹勢的球隊，改善戰績。首度赴英超執教，成為車路士領隊，執教4季經歷球會易主，未能奪得錦標。

第一次赴英執教，經歷車路士易主，成績不過不失。（Getty Images）

相隔11年，他在2015年夏季接掌李斯特城，把一支剛季回歸英超、僅排14位的中游隊，創造奇蹟。「狐狸」靠一批實而不華的戰將，穩步上揚，加上多支強隊在該季失準，力壓熱刺爆大冷奪得冠軍，成就英超史上最大驚喜。不過，接着一季戰績回落至中游，他在季中被解僱。

「補鑊匠」驚世之作，帶領李斯特城爆大冷捧起英超。（Getty Images）

2018年11月，他短暫回歸，執教當時升班回歸的富咸，可惜球隊依然徘徊降班區，領軍三個半月便被「炒魷」。而加盟屈福特前，雲尼亞里帶領森多利亞兩季，至本年6月不續約。消息指，雲尼亞里推掉不少意大利球會的邀請，接受屈福特邀約。而他亦與屈福特的意籍班主相識，過往曾被拍到受邀現身屈福特的廂房內。

第三次執教英超球隊，補鍋失敗，季中離開富咸。（Getty Images）

屈福特今季重返英超，暫時取得2勝1和4負，暫列15位。去季帶領升班的悉斯高突然落鑊，與剛戰對列斯聯表現太差有關。球隊在該仗雖僅負0：1，但近乎捱打，控球率僅三分之一，射門只得1次中龍。表現令高層失望，於是手起刀落。

西班牙少帥悉斯高未能扭轉球隊低沉表現，被炒魷收場。（Getty Images）

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