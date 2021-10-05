菁英盃︱香港U23取首分獲霍啟山鼓勵　球員：請入場看過才批評

由足總成立、足總董事霍啟山出資逾千萬元贊助的港超球隊香港U23，周二（5日）晚在旺角大球場迎來首場賽事。

身為班主的霍啟山除了現身支持，賽前賽後亦分別到更衣室及場內鼓勵球員，結果香港U23在919名球迷觀戰下，憑敵隊一球烏龍波，以1：1打和晉峰，取得隊史第1分。



香港U23因組軍倉促，獲特別安排於首3周菁英盃輪空，至本周二才出戰首場比賽。這支由前港腳張健峰領軍的球隊，在首戰的早上終正式公布球員名單。

號稱培養本土年青球員的香港U23，首戰的全隊平均年齡只有20.8歲，比起同以年輕活力見稱的對手晉峰，還要年輕4歲；陣中最「年老」已是24歲的前飛馬中場郭子堦。

香港U23成軍較倉促，但在第一場賽事已成功搶分。（袁志浩攝）

而在「超齡球員」黃威跟羅曉聰兩大主力受輕傷缺陣下，此役正選球員中較為人熟悉的有港足U23守門員謝家榮、前愉園兵林樂賢與黃浩然等，惟後備名單僅得5人，包括1名門將，兵源有待加強。

班主霍啟山入場打氣 晉峰幸運球先開紀錄

面對被視為同級對手的晉峰，香港U23早段踢得進退失據，球隊雖嘗試從後場組織攻勢，但多次出現失誤，一度受壓。上場有進帳的晉峰前鋒何思哲3分鐘接應長傳，用速度擺脫陳靜謙後左路窄角度抽射，僅中網側；此子之後再頭頂腳踢兩度叩門，亦未能先開紀錄。

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成立短短一個月的香港U23，今場獲一位身穿曼聯球衣的球迷打氣，他全場手執搖鼓高喊「We are Hong Kong」，尾段也帶動部份球迷拍掌。香港U23換邊後獲幸運女神眷顧。51分鐘，黃智康禁區內心口控下皮球，晉峰中堅艾拔簡勞趕至時意外將皮球撞入已方球門，令香港U23在劣勢下領先。

香港U23成功逼得晉峰擺烏龍，藉此領先。（袁志浩攝）

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這位西班牙外援7分鐘後將功補過，近門「執雞」追平；晉峰之後換入主力強攻，但劉君正的頭槌，以及林樂勤的近射，同樣被謝家榮一一化解。臨完場前香港U23在捱打下有黃金機會，吳文希把握對手犯錯，單刀卻未能命中目標。結果兩隊踢成1：1，香港U23取得成軍後第1分。

謝家榮：要為華將出返啖氣

球員狀態未足卻有分落袋，香港U23主帥張健峰承認有幸運成份，但對此感到滿意。「他們靠意志及團結，自己把這1分拚回來。」就連晉峰總教練何信賢，也讚揚香港U23「有希望」：「兩名中堅位置感強，部份球員基本功比我們還好。」

香港U23主帥張健峰坦承，和波有幸運成份。（袁志浩攝）

至於左飛右撲的謝家榮則透露，賽前在網上看見不少有關球隊的批評，他表示球隊「有限資源做有限的事」，無奈下只能在賽前才對外公布各種資訊。他認為球隊即使倉促成軍，今仗也證明了一定會搏命取分，沒半點兒戲。「我們是土生土長的香港人，也年齡相近，目標一致，就是為華人出一口氣。希望大多人即使不支持，也不要落井下石，入場看過才批評，否則很可恥。」

霍啟山賽後獲准「踩草」、聯同足總董事到中圈跟球員談話約10分鐘。謝家榮指對方不斷鼓勵球員，「他很開心，支持我們踢下去。我們起碼拿了一分，告訴他投資球隊不會是個錯的決定。」