世界盃外圍賽｜武磊連夜趕路返國足　越南主帥：頂到頭半個鐘就贏

國足在世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組首兩戰皆北，在香港時間周四（7日）深夜將出戰第3場比賽，與另一支兩戰全敗的球隊越南交鋒，力爭首勝。國足主力射手武磊周日踢完西甲，周一趕抵阿聯酋，晚上即與大軍操練，他表示全隊都有信心擊敗越南。另一方面，越南亦視國足為搶分對象，主帥朴恒緒指國足只得30分鐘體能，只要頂得住初段的進攻，就有可能贏波。



在12強賽B組，國足上月首兩戰先負澳洲0：3，再以0：1不敵日本，暫排榜尾，他們將於香港時間周四深夜1時，在阿聯酋的中立場面對越南。越南同樣在首兩戰告負，他們先後以1：3及0：1不敵沙地阿拉伯及澳洲。

武磊（右）上場外圍賽正選上陣對日本，但缺乏中場供應下，表現乏善可陳。（Getty Images）

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由於中超近一個月沒有比賽，國足踢完上輪外圍賽後，除了外流西甲愛斯賓奴的武磊以外，全隊一直留在西亞集訓。武磊過去周日助愛斯賓奴擊敗皇家馬德里，賽後馬上上機，趕往阿聯酋，與國足會合。

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武磊與「西甲頭牌」交換球衣，中國媒體這樣寫的。（新華社）

武磊說：「我感覺自己狀態還行。就像我之前說的，每次回到國家隊，換了一個環境後，可能自己精神上包括心態上會有一些變化。所以，我覺得這是好事，因為突然換一個環境，可能反而會有利於自己提升狀態。」他在周一早上飛抵杜拜，晚上便參與操練，在訓練前，教練李鐵帶頭鼓掌，歡迎武磊歸隊。

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29歲的武磊透露國足士氣很好，有信心贏越南開齋，他說：「現在我們全隊所有人的目標就是取得這場比賽的勝利，大家現在都非常有信心、決心把這場比賽拿下。」內地傳媒報道，國足今場會踢得較進取，選用4後衛的陣式，而在前線上，艾克森及阿蘭等歸化兵隨時候命。

另一邊廂，越南亦希望在國足身上取分。據《廣州日報》報道，越南主帥朴恒緒透露擊敗國足的關鍵，他說：「中國隊的體力只能堅持30分鐘，如果我們能頂住中國隊的前30分鐘進攻，我們將有希望戰勝中國。」

朴恒緒來自韓國，他由2017年起執教越南國家隊。（Getty Images）

越南後衛阮成鐘表示，對今場比賽充滿信心，他說：「到時候每一個人都會知道我們準備得有多好，以及我們能做些什麼。球員們都非常堅定，同時精神也很放鬆。不管是對陣中國還是其他對手，我們都必須帶著最好的精神狀態去面對，這樣才能取得好的結果。」

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