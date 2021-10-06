F1｜Now直播F1到2022年 丹尼爾續評述期待與李英健合作

Fox Sports正式撤出香港，令F1車迷一度擔心無車可睇，Now TV終接手購入2021和2022年播映權，丹尼爾（陳恩能）出任廣東話評述，旁述指定賽事。

丹尼爾在今周的土耳其站將和香港方程式車手李英健（Marchy）合作，在Now 680台繼續為車迷評述賽事。



丹尼爾對於今周能和李英健合作滿懷期待，認為對方是「紅褲子」，在關鍵時刻可以車手角度出發，他又以英國BBC的F1評述組合—前F1車手David Coulthard和主持Martin Bundle為例：「香港有方程式賽車經驗的車手不多，有一個前方程式車手合作，我自己覺得是好的，我能令他說出一些不同元素。」不過他坦言未知之後的評述拍檔安排，認為有無拍檔對自己影響不大，「舊年之前自己講了很長時間，一個人講有一個人講的好、有拍檔也有好處，對於我來說，煮到埋嚟就食。」

丹尼爾在今周的土耳其站將和香港方程式車手李英健（Marchy）合作，為車迷評述賽事。（高詩琦攝）

對於有車迷坦言掛念「紅旗專員」John Wong（雞John），丹尼爾稱：「誰評述是電視台的決定，以我理解是有傾過的，但有些個人原因他冇做。」

佐治羅素來年轉投平治，與師兄咸美頓的互動料成為外界關注焦點。（路透社）

今季F1餘下7場賽事，無論是咸美頓（Lewis Hamilton）和韋斯達賓（Max Verstappen）車手冠軍爭奪戰，或是平治對紅牛的車隊冠軍戰都白熱化。丹尼爾直言今季是近年最精彩一季，最終車手冠軍或要鬥到最後一站的阿布札比站；車隊冠軍方面，關鍵則是紅牛和平治能否逼得對方在壓力下犯錯，「一個真正的關鍵，是看平治是否會要從明年（新規例）的賽車研發，撥回少少資源做今年的最後研發，否則他們很安穩。平治也有些場外招數在收效，之前的投訴令F1更改了Pit Stop（進站維修）的規例，已見到對紅牛有影響，去到9秒、11秒，但平治沒有這麼慢，他們當初投訴，說明他們早已完善了自己的Pit Stop。」

丹尼爾笑言，作為中立車迷，期待咸美頓和羅素炒車。（高詩琦攝）

談到2022年，咸美頓將換上新隊友佐治羅素（George Russell），丹尼爾笑言：「好期待咸美頓和羅素炒車，作為中立車迷嚟講，最好一齊炒！」

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他隨即認真分析指，預計情況或會跟陸克萊（Charles Leclerc）在2019年加盟法拉利、挑戰華迪爾（Sebastian Vettel）的情況相似：「相信羅素頭幾場會好乖，像陸克萊最初對住華迪爾也是，但第二場已經不理車隊命令，我估計會差不多，去到那些位置是人不為己天諸地滅，去到一些短時間內要做的決定時，羅素會看着自己想要的事。」不過他亦指出，兩人都是英國人或是好處，「一個是大師兄一個是小師弟，這裏的基本尊重會較其他組合多一點。」

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