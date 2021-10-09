張家朗專訪｜張家朗親解東京奧運奪金的關鍵瞬間　贏戰術更贏心態

2021年之夏，是下班人潮、商場途人、餐廳食客、煮飯師奶和運動場跑友，都因為一場比賽而駐足於直播熒幕前，一同呼吸、一同心跳。

七百萬人都在冀盼的某個瞬間，張家朗用直徑只得7毫米的花劍劍尖一下子燃點。2021年7月26日，終究要讓主角親自回憶，為我們下註腳。



註：以下皆為香港時間



11:59 東京奧運男子花劍個人賽32強 張家朗15：12 Julien Mertine（法國）

「第一場好難㗎，但好彩我都贏咗一場先！我是需要較多熱身那種運動員，開賽前其實我已經『熱好晒』，但比賽就是比賽，一上場多多少少會緊張，緊張自然加速體力消耗。Julien Mertine相比之後幾圈的對手看似較弱，其實他好勁，幸好我適應場地和比賽感覺比他快，才能取得極度重要的一仗。」

東京奧運男子花劍個人賽32強，張家朗15：12 Julien Mertine。（資料圖片；高詩琦攝）

14:20 東京奧運男子花劍個人賽16強 張家朗15：3 Alessio Foconi（意大利）

「我試過贏他15：4，我對他就是有信心。這樣說好像自己『贏硬』，但我都輸過很多次，只是純粹我不恐懼這個對手，對自己有信心。比賽當日，我都有預感會贏。」

東京奧運男子花劍個人賽16強，張家朗15：3 Alessio Foconi。（資料圖片；高詩琦攝）

15:30 東京奧運男子花劍個人賽8強 張家朗15：14 Kirill Borodachev（俄羅斯）

「奧運前兩、三個月，體院要幫我們集齊各國對手的比賽片段，所以我對他的風格都算了解，但當然睇片跟現實一定有落差，Kirill Borodachev真的非常硬淨，簡單直接，又夠膽打。不過他差一點經驗，畢竟他才21歲，當我追分的時候，他真的有點慌，所以我才幸運反勝。」

東京奧運男子花劍個人賽8強，張家朗15：14 Kirill Borodachev。（資料圖片；高詩琦攝）

18:37 東京奧運男子花劍個人賽4強 張家朗15：10 Alexander Choupenitch（捷克）

「其實打完16強我已少少抽筋，之前從未試過，按摩師立即幫我放鬆大腿，所以8強後那個較長時間的休息，真的很重要。大家都說4強是『肯定有獎牌vs唔知有冇獎牌』之戰，但這種想法發生在運動員身上是很壞的，我由排隊、出場到完賽，完完全全沒有想過獎牌這回事，休息時就是食嘢、打機。當然，平常心都要看狀態，再冷靜的人都會爆，碰巧我當日真的很放鬆。」

東京奧運男子花劍個人賽4強，張家朗15：10 Alexander Choupenitch。（資料圖片；高詩琦攝）

20:30 東京奧運男子花劍個人賽決賽 張家朗15：11 Daniele Garozzo（意大利）

「之前在世界盃打團體賽，不時要打Garozzo，由一開始覺得，嘩奧運冠軍喎（註：格羅素是2016里約奧運個人賽金牌），好勁，到慢慢打多了，開始習慣他的模式，我想都是因為對得多吧，所以打起來都OK。4強之後，我也沒想過所謂獎牌的顏色，兩場比賽之間都是打機，跟隊友打無聊遊戲。」

東京奧運男子花劍個人賽決賽，張家朗15：11 Daniela Garozzo。（美聯社）

張家朗奧運奪金返港後首個專訪

張家朗的後奧運自白：這一年，是徹底地懷疑人生（按此）