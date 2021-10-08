世界盃外圍賽｜中韓7號仔主宰戰局　孫興慜建功　武磊畀心有段故

關鍵時刻挺身而出，正是主將所為，就如中國隊的武磊梅開二度兼絕殺對手。

另一邊廂，韓國的孫興慜同樣沒有失威，完場前近射建功，領軍在主場以2：1險勝敘利亞，全取3分。



位處世盃外亞洲區12強賽A組的韓國，今輪主場迎戰敘利亞，由孫興慜及黃喜燦兩名英超兵領軍，「太極虎」牌面上遠比對手強勁，戰至換邊初段才打破悶局，效力魯賓卡山的中場黃仁範禁區外放冷箭，皮球直飛死角，韓國47分鐘先拔頭籌。

敘利亞門將艾馬（Ibrahim Alma）今仗表現神勇，屢次撲出孫興慜的射門，客軍的努力有回報，卡里賓（Omar Khribin）禁區內回身射出一記掛網波，韓國守門員金承奎欲救無從，83分鐘追成平手，這名敘利亞更以C朗的招牌動作慶祝。

敘利亞前鋒射破韓國大門，脫去球衣再模仿C朗的慶祝動作。（Getty Images）

身為韓國隊隊長兼主將，孫興慜末段發威，隊友金玟哉接應罰球斬中頭槌二傳，無人看管的「孫仔」近射破網，被追平5分鐘後再取領先，並順利絕殺敘利亞，全取3分，以7分暫列A組的次名。

效力熱刺的孫興慜，不論在球會或國家隊已多次充當救世主，他賽後直言保持專注，就是入球的不二法門，「我一直認為自己會取得入球，而那攻勢是最後機會，所以我比之前更加專注，結果我如願取得入球。」

孫興慜今仗同樣奮戰，末段攻入絕殺球建功。（Getty Images）

另外，中國尖刀武磊同樣挺身而出，個人梅開二度，轟入絕殺球，領國足以3：2險勝越南。這名效力愛斯賓奴的前鋒慶祝時，向鏡頭送上「心心」及飛吻，「武球王」賽後透露原來是向愛妻送上愛意，「這兩年在西班牙效力，家人給予我很多支持及鼓勵，特別要感謝我的太太，她在這段時間照顧兩名孩子，所以希望以入球送給她。」原來比賽當日是武磊愛妻的生日，「武球王」這個入球增添不少意義。

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順帶一提，日本的「7號仔」同樣主宰戰局，事關柴崎岳一記「自殺式回傳」，助攻沙特阿拉伯一球擊敗日本。

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武磊梅開二度兼攻入絕殺球，是中國隊全取3分的功臣。（Getty Images）

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