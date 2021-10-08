英超熱話｜三大傳說竟全數成真　紐卡素終易手　球迷狂歡慶祝

曾幾何時，有人戲言「利物浦奪英超」﹑「列斯聯重返英超」及「紐卡素易手」稱為三大「英超傳說」。

2020年夏天，利物浦與列斯聯齊齊達成目標，一個夏天滿足兩個願望，而「英超傳說」終於在今日（8日）全數實現。



「利物浦奪英超」﹑「列斯聯重返英超」及「紐卡素易手」合稱為「英超三大傳說」，事關三件事多年來也只聞梯響，遲遲未能成真。

利物浦自1989/90球季奪得英格蘭頂級聯賽後，一等再等，在30年後的2020年，終於一嘗英超冠軍滋味。

【利物浦首度高舉英超獎盃】

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利物浦球迷場外同樣狂歡：

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自2003/04球季降班後，一直未能在英超見到列斯聯的身影，及後一度降至英甲，列斯聯一路以來穩打穩紮，英冠站穩陣腳後，2018年找來阿根廷名帥比爾沙執教，當季隨即以第3名完成聯賽，可惜未能在附加賽脫穎而出，列斯聯終在2019/20球季，以英冠冠軍身份重返英超，相隔16年再度在英超登場。

列斯聯球迷到市內廣場慶祝升班。（Getty Images）

紐卡素班主艾殊利入主14年，一眾「喜鵲」迷嬲足14年，事關這名老闆入主後「無啦啦」自爆，入主並非有野心將紐卡素打造成班霸，只是純粹為過癮，亦不會投放太多資源，加上他曾經一度希望將聖占士公園易名，一招惹怒全部紐卡素球迷。每日望天打卦，祈求艾殊利早日離開，可惜騎虎難下，多次易手不果。「鵲迷」等了又等，如今終於成真，難怪一眾球迷眾集在聖占士公園球場瘋狂慶祝。

被受批評的艾殊利終於離開，球迷與他也一同高興。（資料圖片／Getty Images）