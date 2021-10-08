紐卡素易手｜沙特千億基金入主大展拳腳　中型班英兵勢成搶手貨

英超賽會同意紐卡素易手，以沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金（Public Investment Fund，簡稱PIF）為首的財團，正式入主「喜鵲」，結束前班主艾殊利的14年管治。

沙特資金進駐，意味住紐卡素一躍成為英超豪門。PIF的總資產估值4300億美元，約為12個李嘉誠的身家。若以球壇史上最高身價球員尼馬的2.56億美元轉會費計，PIF的總資產夠買1700個尼馬。



PIF、PCP Capital Partners及RB Sports & Media合組的財團，以3.05億鎊成功從艾殊利手上收購全部紐卡素的股權，並獲得英超賽會認可，即時生效。PIF是大股東，在是次收購中提供8成資金，但英超在聲明中表示得到具法律約束的保證，沙特王國不會控制紐卡素。PCP Capital行政總裁Amanda Staveley會入主紐卡素董事局，至於PIF負責人Yasir Al-Rumayyan則擔任球會的非執行主席。

三大傳說竟全數成真 紐卡素終易手 球迷狂歡慶祝

美國傳媒估計，PIF的資產有4300億美元，在全球的主權基金中排名前10位，略少於香港在9月的外匯儲備資產（4950億美元）。以《福布斯》今年初公布的香港富豪榜計，香港首富李嘉誠坐擁354億美元身家，而PIF的資產是李嘉誠的12倍。據英國傳媒估計，PIF是球壇最有錢的班主，控制巴黎聖日耳門的卡塔爾主權也不如PIF。

Amanda Staveley將加入紐卡素董事局。（路透社）

促成這宗交易並將加入紐卡素董事局的Amanda Staveley表示，他們的野心要帶領紐卡素成為英超以至全歐最頂尖的球會。她在收購後向傳媒講到，新班主會在球會各方面投資，包括提升訓練設施及青訓，而不是只會用錢買球星。她補充新班主將制訂長遠計劃，不會心急要求例如3年內要有冠軍，願意投資時間。她說：「人人都講買球星，但我們需要的是團隊，合力做好工作，這是十分重要的。」

【網民及媒體估計紐卡素最強陣】

紐卡素易手，升級為豪門後，很多媒體及網民都猜測「喜鵲」的潛在陣容，會不會齊集C朗拿度、美斯、艾寧夏蘭特、基利安麥巴比、奇雲迪布尼、華基爾雲迪積克、沙治奧拉莫斯等球星！

不過，參考曼城崛起的經過，就算中型班突然有錢，也要時間打造出豪門實力。頂級球星除了考慮人工外，還要看看球會爭逐榮譽的實力，例如有沒有歐聯資格，另外還有教練團隊、訓練設施、戰術風格等因素。當今球壇兩大新人王麥巴比及夏蘭特炙手可熱，相信兩人都想找一支穩定地踢到歐聯並有爭標實力的球隊，他們應該不會看上剛成為豪門的紐卡素。

還有多少名現役的紐卡素球員能夠留下來呢？（Getty Images）

曼城在2008年夏天初變豪門時，收購的球員也非粒粒皆星，最大牌的是從皇家馬德里簽入羅賓奴，其餘的有布歷治、比拿美、高柏尼、尼祖迪莊、薩巴列達、胡禮菲臘斯、祖奧。以此推斷，首批投奔新晉豪門紐卡素的球員，可能是一些有實力的班霸邊緣人，以及一些中型班核心星將，亦可能有的是希望簽到職業生涯最後一份大合同的明星級老將。

紐卡素易手後，相信現任主帥布魯士大有機會落鑊。（Getty Images）

現實一點，估計紐卡素會先搶一班英格蘭國腳，因為英超以至歐聯都有本土青訓球員的要求。買英兵方面，紐卡素主要有兩類選擇，一是未投班霸的潛質球員，例如賓葛菲特、比克福特、卡維特利雲、尼克普比、泰朗明斯、奧尼屈堅斯、迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯、米查利安東尼奧、韋費特沙夏；另一種是在班霸中不受重用或漸逐年老的英兵，例如連格、芝維爾、羅夫度斯卓克、巴克里、捷比亞，亦可考慮威爾斯的加里夫巴利、艾朗藍斯。

外援方面，估計紐卡素先將目標放在英超中型班及國外球會的球星，例如AC米蘭中場基斯爾、國際米蘭的波索域、拿玻里的恩斯治尼、拖連奴的比洛迪、利華古遜的科利安華迪斯、柏德列舒希克、愛華頓的李察利臣、韋斯咸的沙馬士蘇錫克。

紐卡素潛在新兵（按圖放大）：

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【球迷狂賀艾殊利終離紐卡素】