行山｜行山書展覽見證香港郊野變遷　區以駿：儲書是一份歷史責任

行山書承載的不但是路線資訊，還有香港的歷史、生態及文化。

「山城縱走」領隊區以駿（Matthew）是一名行山書收藏家，他今月舉辦行山書展，分享多本珍貴的行山舊書。由50年代葉靈鳳所著的《香港方物志》，到70年代華僑日報出版的《新界風光》及《離島風光》，再到80年代由陳迹、祁麟峰、陳溢晃等前輩所寫的多本路線介紹，反映不同年代的香港郊野風貌。



行山書收藏家區以駿今次挑選了超過100本珍藏出來展覽，他整理書架上的書籍。（顏銘輝攝）

走進這個名為「閱山」的行山書展，房間內擺了兩個四層高的書架，最先映入眼簾的是一排介紹香港行山路線及風光的名著，有祁麟峰的《縱橫香港奇山異水》、《暢遊香港九大石澗》、朱維德的《香港掌故》系列、梁榮亨的《香港奇景探勝遊》、陳溢晃的《暢遊麥理浩徑》、陳迹的《香港陸路精華遊》，全都是香港山界前輩的名著。旁邊有多本書脊很薄的小書，拈來一看，原來是70年代由華僑日報出版的旅遊叢書《新界風光》及《離島風光》。

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兩本由葉靈鳳所著的《香港方物志》靜靜地平躺在架上，兩者外表好像沒有分別，但其中一本入在膠袋中。區以駿告訴記者，膠袋中的是50年代的初版，也是今次書展最古老的藏書，由於比較殘舊，他不建議打開膠袋翻揭，所以他準備了另一本較後的版本，讓參觀者可以了解書中的內容。《香港方物志》旁還有一疊70至80年代出版的《野外》雜誌，同樣非常珍貴。

牆上有幅《華僑日報》的剪報，是以前大嶼山的地圖，而區以駿就拿住兩本當年的旅遊叢書。（顏銘輝攝）

書展的房間中有長凳及露營椅，參觀者可以坐下來細閱藏書。區以駿說：「很多舊書藏書展，舊書全都包在膠袋中，放入玻璃櫃裏，你只可以看到封面及簡介。我希望可以辦個藏書展，你真的可以翻開每一頁，接觸到舊書入面所有內容。」這個書展於山問露營戶外用品租售舉行，展期由10月8日至17日。

區以駿翻開他與另一位「山城縱走」領隊莫智傑所著的《一脈‧山城》。（顏銘輝攝）

區以駿是行山隊「山城縱走」的領隊，曾出版《一脈‧山城》介紹香港行山界人物。他說：「自從我開始行山，就已經有買行山書，但如果講認真搜集，就是近兩三年。」本身在銀行工作的區以駿說：「初頭想找舊書上的照片、地方命名及叫法，想知以前的人怎樣形容一個地方，對比我們眼前的新面貌有什麼分別，之後就開始找舊的行山書。」

「閱山」小型行山書展。（顏銘輝攝）

找齊心儀的行山舊書並不簡單，區以駿說：「難，很講緣分，看看有沒有人幫忙，又要看有沒有人肯割愛。」被問到最難得的藏書，他從書架拿出一本從前輩手上獲得的《珠海學報》，入面有一篇由黃垤華所寫的論文，研究東龍島的歷史，他十分佩服行山前輩的考究精神。

被問到首本收藏的行山書，區以駿拿出梁榮亨所著的《香港奇景探勝遊》。（顏銘輝攝）

他又為了儲齊全部版本的《香港及華南鳥類》，在外國網站不斷尋找，「很多講香港自然生態的舊書，尤其是英文，在香港很難找，很多本都在英國、美國、日本，甚至我試過從德國運回來。」他感嘆：「這些是記載香港歷史的碎片，分佈在全球不同的地方，幾有趣的，好似其他人保管了我們的歷史。」不同版本的內容，見證香港鳥類生態的變化，但他表示作者已經在去年過世，再不會有新版了。

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區以駿的藏書分佈數十年，他談到行山書在內容上轉變，「以前的行山書籍，你找李君毅在《華僑日報》寫的〈登山臨水篇〉，會講山水風光、歷史、村落文化，他的遣辭用句，簡直有文學作品的級數。今時今日的行山書籍，多了照片，相很靚，主要講路線怎樣行，有什麼地方值得注意同影相，比較多這些內容。」從行山書中，可以見到香港行山風氣及生態歷史的變化。

區以駿（左）去年與另一位「山城縱走」領隊莫智傑一起出席「山野大奇蹟日」。（資料圖片/顏銘輝攝）

在互聯網的世代，想找什麼行山資訊，在搜尋網站隨便打幾隻字，便有大量資料，行山書也逐漸被時代淘汰。區以駿說：「我希望來書展的行山朋友，學識不要過分依賴互聯網，如果『撻』一聲上不到網，或者有些網站再也上不到，我們怎麼辦？某些歷史及記憶就只會留在個別某些人腦海中，怎樣將這些印象及回憶傳承落去？書本就是其中一個很重要的載體，可以承傳到下一代。」

在牆上，會有部分展品的簡介。（顏銘輝攝）

區以駿覺得儲行山舊書是一份歷史責任；而且作為行山愛好者，他覺得自己是大自然的使用者，也是消耗者，希望以這種方式回饋大自然。他說：「有些朋友會執垃圾，現在叫淨山，是一種回饋，我都好支持，但不是每個人都喜歡及有興趣淨山。怎樣找到自己的興趣？在自己能力範圍做到什麼？我喜歡看書，又機緣巧合之下儲了一批舊書。我可以給大自然的回饋，就是辦個書展，將書入面的內容呈現給大家，希望大家看到舊的大自然面貌，從而去保護。」

區以駿今次挑選了超過100本行山書藏書展覽，既有路線介紹，也有生態圖書，還有文學作品，亦有漫畫。他表示沒有認真數過家中有幾多書，被問到歷年用來多少錢買行山書，他笑言「不敢計」。最後，他有句說話叫記者一定要寫低，他說：「非常重要，我很感謝太太容許我儲那麼多書，都很包容，接受在家中被很多書包圍。」

每一次執書，也是一次享受。（顏銘輝攝）

📚 閱山 ⛰️ 小型書展詳情

地點：山問露營戶外用品租售（九龍尖沙咀彌敦道80號金鑾大廈5樓A1室）

日期：10月8日 - 17日

📖開放時間：

星期一至五 1-9pm（逢星期三休息）

星期六丶日及公眾假期 12nn-6pm