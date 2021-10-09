世盃外｜威爾斯驚險逼和捷克　利物浦前門將腳背製造驚世烏龍

天雨路滑或場濕地爛，足球場常見。威爾斯門將丹尼禾特，會銘記這教訓。

凌晨世界盃歐洲區外圍賽E組，威爾斯在領先下，幾乎把自己逼入絕境。他們領先下被追平，更因丹尼禾特的「驚世烏龍」落後，幸好憑年輕活力，逼和對手，出線仍未絕望。



E組比利時一枝獨秀，捷克與威爾斯力爭次名出線，今回由捷克主場。威爾斯上半場36分鐘由艾朗藍斯先開記錄，但兩分鐘被主隊的柏錫（Jakub Pešek）扳平，半場打和。下半場開賽不久，救出不少險球的丹尼禾特，成為主角。

丹尼爾占士挽救威爾斯，保住一分。（路透社）

捷克在49分鐘左右一次前場壓逼，令威爾斯守衛在忙亂中解圍。捷克球員雖截到來球，但迅即被藍斯「打荷包」。藍斯看準後方形勢，回傳給龍門時甚至把最後一位捷克球員也騙過，理應解除威脅。禾特迎接來球，欲以右腳腳背控定。但球到腳下時彈起，擦過禾特腳背後彈起龍門。距離大門僅得幾步，禾特立即翻身補救，但是欲救無從。這位曾效力利物浦的李斯特城門將「又剷又瞓」，未能在白界線前解圍，結果連人帶波入網，相當狼狽。

丹尼禾特「一仆一碌」，難以挽救世紀「老烏」。（美聯社）

慘遭恥笑的烏龍球（按圖放大）

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領先變落後，而且作客出線勁敵，威爾斯再努力，有所回報。季初從曼聯轉會列斯聯的丹尼爾占士，憑速度入楔下半單刀射入網仔，追和2：2完場。威爾斯賽後與捷克同得8分，雖因得失球差落後，但少踢一場。

捷克在歐國盃打出驚喜作，力爭亮相來年卡塔爾世界盃。（路透社）

威爾斯史上唯一晉身世界盃決賽周，已是1958年瑞典世界盃。能否把握機會，關鍵相信是下月舉行的最後一輪賽事。他們將於周中作客愛沙尼亞，而11月中最後一輪國際賽期，兩仗均在主場出擊，先對白羅斯，再於最後一仗對比利時。獲得次名，將可進入外圍賽次輪。