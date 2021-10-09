世界盃外圍賽｜日本形勢惡劣　傳再落敗即炒森保一繼任名單已備

份屬亞洲排名最高球隊，「藍武士」日本慶祝創會百年之際，陷入最大危機。

日本在亞洲區12強外圍賽3戰過後僅得3分，出線早早響起警號。日本傳媒報道土炮主帥森保一的帥位岌岌可危，已經接觸繼任主帥，希望救亡，傳聞人選之一早在場上碰面。



今年是日本足協創立百周年，慶祝未完已要煩惱。本為出線大熱，日本在12強賽首3仗表現未如預期，主場爆冷不敵阿曼，接着對中國贏得辛苦。剛戰作客沙特阿拉伯表現令人失望，更因失誤導致輸波。

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日本作客不敵沙特阿拉伯，落後6分，出線警報提早響起。（美聯社）

表現遠離水準，3戰1勝2負，落後澳洲與沙特阿拉伯已6分，日本國內傳出森保一須負責。周二對澳洲，除了關乎日本能否爭奪首兩名直接出線，亦關乎帥位問題。日本傳媒指若然對澳洲亦落敗，森保一的帥位將不保。日本足協正物色下任人選，其中熱門人選，包括帶領墨西哥奧運隊前主帥夏美羅辛奴（Jaime Lozano）。

森保一（左）在東奧帶領日本男足，曾與羅辛奴（右）交手。（Getty Images）

墨西哥傳媒亦報道，現正待業的羅辛奴在奧運後收到不少邀約，現正在墨超球隊瓜達拉哈拉與日本國家隊之間選擇。他在今夏東京奧運，帶領墨西哥U23代表兩戰日本，雖然在分組賽落敗，但在銅牌戰迅速攻陷主隊，擊碎日本男足獎牌夢。當時帶領日本的主帥，亦是森保一。此外，FC東京主帥長谷川健太亦是替任人選之一。

羅辛奴在奧運後離開墨西哥U23，處於「唔憂做」狀態。（Getty Images）

若然委任羅辛奴，他將是「藍武士」近年第2位墨西哥籍主帥，上一位是2014-15年的艾古利（Javier Aguirre）。日本當時主張起用洋帥，艾古利接過意大利教頭沙哲朗尼的帥印，因捲入多年前西甲操控賽果的指控，領軍10仗後被日本足協終止合約。日本隨後聘用夏利荷錫（Vahid Halilhodzic），直至2018年世界盃前由西野朗上任，最終在16強最後一刻遭比利時反勝，出局後不久由森保一領軍至今。

森保一（右）的戰術調動令人不滿，正如成績，撤換他的呼聲不絕。（路透社）

日本國內認定新一代「藍武士」不乏潛質新星，例如久保建英、堂安律等，可以衝擊卡塔爾世界盃。但森保一的戰術欠缺章法，球隊攻守皆欠穩。

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