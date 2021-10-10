網球｜18歲華裔混血美網冠軍10連勝終止　外界評論場外生活過忙

美網一戰成名的18歲華裔混血美少女拉度簡奴（Emma Raducanu），在美網封后後的首場賽事，印第安納威爾斯公開賽女單首戰即敗予白俄羅斯選手薩諾維琪（Aliaaksandra Sasnovich），64強止步並被終結10連勝強勢。



有華裔血統的英國球手拉度簡奴，在美網奪下生涯首座大滿貫冠軍後，從原本世界排名第150名躍升至第22名，因而獲得印第安納威爾斯公開賽「外卡」資格，免戰首圈並由64強打起，這亦只是她第5度參戰WTA級別賽事。

甜美的拉度簡奴被台灣傳媒形容為「英國楊丞琳」。（Getty Images）

她在周六（9日）面對世界排名第100的薩諾維琪，明顯不在狀態。第一發球成功率僅得63%，更5度遭對手打破發球局，力戰1小時25分鐘後終以直落兩盤（2：4、2：6）遭淘汰出局，有別於她在美網一盤未失強勢勇奪生涯首大滿貫賽冠軍時的佳態。

拉度簡奴獲外卡出戰印第安納威爾斯公開賽，卻首圈出局。（Getty Images）

這讓外界評論她在美網奪冠後球場以外生活過於忙碌，就在比賽展開前，她還盛裝出現在荷里活參加電影《007：生死有時》首映，美國紐約大都會博物館舉辦的慈善晚宴，她也沒有缺席，如日方中的她在場外生活五光十色。

拉度簡奴在賽後表示：「我學到教訓了。」

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拉度簡奴盛裝出席在荷里活舉行的《007》電影首映。（Getty Images）

18歲的拉度簡奴坦言在巡迴賽經驗尚淺，坦言長遠會感謝此刻落敗的經驗。（Getty Images）

拉度簡奴在賽後向對手致意，大方表示對手表現優秀。「我沒有太多比賽經驗，我剛踏入巡迴賽，每周打比賽可以汲取不同經驗，某方面而言，我很高興今天這件事發生，長遠來說，我將會感謝此刻的經驗。」她後來還說：「我才18歲，我得放自己一馬。」

18歲的拉度簡奴（右）擊敗19歲的費南迪絲（左）成為2021美國網球公開賽女單冠軍。（Getty Images）

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