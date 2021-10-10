英冠｜朗尼向打比郡表忠　風雨中誓同行　或成艾殊利最新目標

紐卡素獲沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金（Public Investment Fund，簡稱PIF）收購，後續風波仍不斷——除了有關沙特國內人權問題、其餘19間英超球會亦投訴事前未獲知會。

袋走3.05億鎊的前班主艾殊利（Mike Ashley），則傳出未有打算離開球壇，更向由英格蘭前球星朗尼（Wayne Rooney）執教的打比郡埋手。



現在身處英冠的打比郡，上月遭班主摩利斯（Mel Morris）以「受新冠肺炎影響球會收入」為由宣布進入破產管理，由管理人接手尋找新買家，因而被英格蘭聯賽會按例扣減12分。

摩利斯放棄打比郡後，一直拒絕與主帥朗尼直接對話。（Getty Images）

上季中在打比郡展開執教生涯的朗尼並未做「逃兵」，而是始終在場外嘗試與摩利斯交涉、場內也做好本份，領球員在一片頹垣敗瓦中保持鬥心，近5場聯賽獲得2勝2和1負，不但擊敗聯賽榜第4位的史篤城，並由暫列第2位的西布朗身上搶得1分，積分由被罰後的負2分回歸正數2分，雖然仍深陷榜尾，但球隊尤其主帥朗尼的表現深受讚賞。

朗尼早已明言即使球會陷入財困也不會離隊：「我會為球會而戰，不會離棄職球員，他們需要有人帶領。」

朗尼現年35歲，容顏卻已相當蒼老。（Getty Images）

打比郡的處境雖惡劣，但據英國傳媒報道，欲收購球會者眾，除了前葉士域治班主伊雲斯（Marcus Evans）、英甲球會伯頓CEO莫西（Jez Moxey）外，《鏡報》的新消息指艾殊利也希望透過收購打比郡，繼續透過足球宣傳其體育用品王國Sports Direct。

《BBC》早前報道，目前已有4個有興趣收購打比郡的團體簽定保密協議，為未來的易手工作做準備；至於在打比郡破產後接手的託管人則明言，有信心可以為球會尋得新班主。

艾殊利（左）2007年以約1.34億英鎊收購紐卡素，14年後再以約3.05億英鎊出售。（Getty Images）

《鏡報》指出，據艾殊利的「身邊人」透露，這名英國富商有興趣收購打比郡，特別是打比郡主場榮耀公園球場（Pride Park Stadium）距離Sports Direct總部僅48公里，若艾殊利想繼續以足球作為宣傳其生意的平台，打比郡相當合適，尤其估計收購打比郡「僅」需約2500萬英鎊，對於剛以3.05億鎊出售紐卡素的艾殊利而言，是容易負擔的價格，艾殊利也可透過這種「賣英超、購英冠」的低買高賣手法賺錢，一切都相當合理。

聖占士公園球場一度遭更名，成為艾殊利出任紐卡素班主的一段黑歷史。（Getty Images）

不過艾殊利出任紐卡素班主14年間，負面事跡不少，他在位期間曾多次表示會將球會掛牌出售卻又未成事，中間也曾與多名前任主帥不和，包括基瑾（Kevin Keegan）、曉頓（Chris Hughton）等等。

他最惡名昭彰的舉動，當數在2011年不理球迷多年抗議，將聖占士公園球場易名成「Sports Direct場館」的舉動，更是令球迷震怒，直至2012年贊助商Wonga購入球場冠名權，才「還原」聖占士公園的原名。然而，對於打比郡球迷來說，也許沒什麼比起球迷求存更重要。

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