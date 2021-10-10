菁英盃︱香港U23大敗予東方　球員心態成分野　主帥：賽果不意外

年青球員需要出場機會，但未準備好便上陣，有機會揠苗助長。

東方龍獅主教練盧比度選擇靜候良機，周日（10日）球隊面對香港U23，小將馬希偉便在外援等高水平球員帶領下，取得職業生涯首個入球。

相反，志在讓年青球員多出場的的香港U23結果慘敗0：7，球員一臉沮喪；除了是心態分野，球會如何讓他們成長，也有分野。



熱帶氣旋獅子山襲港，理文原定周六（9日）跟晉峰的比賽因8號風球延期，今日賽前天文台已取消所有熱帶氣旋警告，元朗大球場部份區域雖仍有積水，但未有帶來太大影響。

首場賽事戰和晉峰、取得成軍後第一分的香港U23，由不少球隊借用球員，今場卻有林樂賢及黃威兩名東方借將受條款所限缺陣，人腳更見緊拙，全場均處於「捱打」狀態。

菁英盃：上季曾投訴受愉園將帥性騷擾及性別歧視的羅碧芝，終在相隔約7個月後，再度獲安排擔任本地頂級賽事主裁判。（袁志浩攝）

菁英盃：面對實力稍遜的香港U23，艾華頓上半場已梅開二度。（袁志浩攝）

艾華頓兩施絕技 東方大勝7球

東方翼鋒艾華頓上半場已如入無人之境，6分鐘跟37分鐘兩度使出「必殺技」——右路扣大位左腳燙射破網，助球隊領先兩球。僅得零星攻勢的香港U23，有鄧筵霑中路放「冷箭」省中後衛幾乎「笠死」鍾凱文，惟球隊完半場前再失守，被孫銘謙接應角球近柱搶點得手，皮球拋物線飛向遠柱入網，東方半場拋離至3：0。

換邊後香港U23防線問題更明顯，半小時內三度「輸高波」，遭馬希偉、馬高斯及米基爾頭槌破門；東方85分鐘由王力威近門抽入埋齋，以7：0大勝而回，穩佔榜首。

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張健峰冀球員慘敗下成長

香港U23主教練張健峰認為比數「不意外」，他指出球員心態未足，處理死球、應變等問題也逐一浮現，「前兩日我們跟東方一樣，（因天雨）無法到球場練習，但熱身時已看到兩隊的分別，職業球員會自己去準備，他們需要學習這態度。」

菁英盃：香港U23主帥張健峰坦言對比數不感意外。（袁志浩攝）

他又稱東方今場給己隊上了一課，希望慘敗可以警惕一班球員，「若未準備好，有這種賽果也不出奇。職業足球是殘酷的，能不能接受、成長就要靠球員去面對，捱過後就會更成熟。」

東方主教練：年青球員不能說踢就踢

另一邊廂，東方U22球員馬希偉、孫銘謙跟王力威在一眾外援跟有經驗球員帶領下，今場皆取得進帳。球隊主帥盧比度坦言十分尊重對手，因在短時間內組織一支球隊絕不容易。不過，他談及東方如何讓球員成長的方法，跟香港U23形成對比，值得深思。

「年青球員需要耐性，也要細心照顧，找到合適的時間才讓他們上陣，不能說踢就踢。因為他們會犯錯，貿然出場的壞處可能比好處多。」

菁英盃：香港U23遭逢慘敗，班主霍啟山賽後與球員傾談。（袁志浩攝）