F1土耳其站｜保達斯恰如其分穩陣奪冠　最強二哥出手助咸美頓止蝕

一級方程式賽季進入白熱化階段，兩名爭標勁敵咸美頓與韋斯達賓皆未能在土耳其站稱霸，平治的保達斯由頭帶到尾，打破一年多的分站冠軍荒。這名芬蘭車手今站無驚無險，以接近完美的姿態奪冠，再度展現「最佳二哥」的本色。



F1賽季進入尾聲，剛過去的周末上演今季最後一個歐洲分站，在土耳其的伊斯坦堡公園賽道（Istanbul Park）舉行今季第16個分站。

爭標形勢依然難分難解，咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）今站前只是相距兩分。平治的「咸爵爺」因為更換引擎部件，開賽前被罰10格，結果他在排位賽造出全場最快時間，並以第11位起步，隊友保達斯遞補至頭位，而韋斯達賓則排第二。

雖然咸美頓排位賽造出最快時間，卻因更換部件而被罰10格。（路透社）

今站的天氣預報表示大有機會雨戰，開賽前已經下雨，全數戰車也採用綠色的「半水胎」作賽。雨戰變數多，排頭位的保達斯起步相當穩陣，隨即拉開領先優勢，「韋少」緊隨其後；咸美頓則在後方默默耕耘，僅15個圈便登上第5位，與韋少僅差約15秒。

賽事開賽早段，賽道仍有不少積水，水花四濺。（路透社）

戰至中段，雖然雨勢已減弱，但賽道依然未適合使用乾胎，大部分戰車也是一動不如一靜，靜候賽道狀況變化才再作決定，賽事完成一半只得列卡度一人換胎。咸美頓逐漸收窄差距，追到紅牛「二哥」佩雷斯（Sergio Perez）時，稍稍遇到阻滯，及後也順利登上第4位。

咸美頓與佩雷斯短兵相接，是今仗亮點之一。（路透社）

只要分站被定性為濕地賽事後，戰車不用根據平時的規定，必須入站換胎，換言之「一胎走到尾」是合符規例，可不可行又是另一回事。賽道逐漸變乾，加上賽事愈來愈接近結束，不少車手研究不入站的可能性，咸美頓一度向車隊提議「坐到尾」，但車隊再三認為換胎是最好的選擇，最終屈服。

不過，一度躋身三甲的咸美頓得不償失，新胎表現未如理想，反受到後方車手壓力。「咸爵爺」最終只能以第5位衝線，無緣頒獎台，韋斯達賓則以第二名衝線，在積分榜以6分反壓咸美頓，再登榜首。

咸美頓最終無緣頒獎台。（路透社）

土耳其站前十站（按圖放大）：

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接近被遺忘的冠軍 保達斯奪冠繼續保住主子

從直播鏡頭中，捕捉保達斯的畫面少之有少，證明帶頭的他未有太多犯錯，結果順利排頭位奪冠，取得職業生涯第10個分站冠軍。這名芬蘭車手由頭帶到尾，接近完美的姿態衝線，他直言這是其中一場生涯最佳的賽事，「在半乾濕的狀況出戰，難度增加不少，幸好戰至最後一切順利，今站除了一次失誤以外，其他事情也在掌握中，我認為今站是我其中一站最佳的賽事。」

即使咸美頓失落頒獎台，但全靠保達斯才可以減低損失，這名芬蘭車手奪冠而回，至少不會讓分數全落在韋少手中，再加上最快圈的1分。如今爭標形勢依然激烈，分分皆辛苦，倘若不是保達斯前方「保住主子」，咸美頓隨時已經落後十多分，屆時的爭標形勢將更加困難。

保達斯來季的位置被佐治羅素取代，令他被迫離隊他投，陰謀論一點，他可以不盡全力作賽，以報回平治的棄用之恨。不過，這個暗黑兵法對保達斯沒有好處，首先他在同事之間的評價甚高，無理由一手毀掉自己的聲譽。再者，保達斯下季轉投愛快車隊後，相信甚少有機會在前列角逐，甚至衝擊分站冠軍，如今當然先攞為敬。

站上頒獎台時，保達斯握緊拳頭，相隔一年終於再看見這場面。（Getty Images）