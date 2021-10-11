美斯1vs6神圖牽制整條烏拉圭防線　超強震懾力造就隊友入球

這個入球不是美斯射入，也不是美斯助攻，但他肯定是最大的功勞。

在南美洲區的世界盃外圍賽，阿根廷主場以3：0輕取烏拉圭，其中在62分鐘的第三個入球，盡顯美斯的功架以及對烏拉圭防線的震懾力！他以一人之力引開7名烏拉圭守將的注意，為隊友製造空位，最後由拿達路馬天尼斯射入。



這場在當地時間昨（10日）晚舉行的世盃外，阿根廷主場對烏拉圭，首個入球在38分鐘出現，來自美斯無心插柳的長傳。當時美斯在右路推進，見到隊友尼高拉斯干沙利斯高速斜走入禁區中路，故用左腳腳面一拉，放長傳入去。尼高拉斯干沙利斯在烏拉圭守將蘭迪斯力壓下，伸盡腳也碰不到皮球，但烏拉圭門將梅斯利拿判斷出錯，這個傳中球彈地後入網，阿根廷領先1：0。這個是美斯為阿根廷射入的第80個入球。完半場前，阿根廷中場迪保羅建功，幫主隊拉開到兩球優勢。

美斯傳球無心插柳變入球，為阿根廷開紀錄。（Twitter）

比起第一球的傳球變入球，美斯在第三球的貢獻更加精彩。62分鐘，迪保羅在右路地波傳中至禁區頂，兩名阿根廷球員都漏過，落到禁區頂偏左位置的美斯腳下。前有埋伏，後有追兵，美斯照樣推入禁區。面對烏拉圭在禁區內的人海，美斯一時也沒有辦法，穩健地引球出禁區，帶向右路。此外，在禁區內外的7名烏拉圭守將都被美斯所吸引，跟住他的步伐移動。

在第三球，美斯牽制了烏拉圭7名守將，為隊友製造空位。（Twitter）

【阿根廷第三個入球逐格睇】

+ 5

已成烏拉圭眾守將目標的美斯沒有糾纏下去，果斷地分波到右路。在美斯這番進襲與後退之間，牽制了所有烏拉圭守將，右路的迪保羅及禁區內的拿達路馬天尼斯都沒有人看管。迪保羅接應美斯傳球後，馬上傳中入禁區，遠柱的馬天尼斯輕鬆撞入，幫阿根廷射成3：0完場。有場邊攝影師拍下一個震撼的時刻，見到美斯引球，吸引住6名烏拉圭守衛的注意，此照片在網上廣傳。

這張美斯以一敵六的照片在網上廣傳。（Twitter）

美斯牽制7名守衛，造就空位給隊友，最後由馬天尼斯射入。（Twitter）

美斯賽後大讚球隊表現出色，發揮完美，他特別讚賞門將迪米安馬天尼斯，指對方是世上最佳門將之一。贏波的阿根廷10戰得22分，排南美洲區第2位，落後28分的榜首巴西；巴西同日作客以0：0賽和哥倫比亞，今屆外圍賽首次失分。巴西及阿根廷已將其他對手拋離，厄瓜多爾及烏拉圭以16分排名兩大足球強國之後。

美斯加盟PSG後首開腔：我無做錯 承認有點迷失爆麥巴比一秘密

美斯巴黎新生活：

+ 4

歐聯｜美斯精彩入球開齋率PSG挫曼城 最強之人也瞓身排人牆

【球王美斯「躺平」做人牆逐格睇】

+ 5

【FIFA22】球員能力值公布 11人達9字頭 美斯連續4年冠絕全遊戲

11名能力值達90的球員：

+ 6

其餘11名能力值89的球員：