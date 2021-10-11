桌球｜奧蘇利雲新球季響輕鬆響頭炮　自信依舊視排名如浮雲

奧蘇利雲久休復出，新賽季首度登場，出戰北愛爾蘭公開賽，並輕取對手順利躋身主賽圈。除了「火箭」的球技，大家也掛念他的精句，奧蘇賽後坦言一年不需要參與太多比賽，他也可以留在世界前列。



英國桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）早前缺席8月的英國公開賽，如今才出戰今季首戰，與卡靈頓（Stuart Carrington）爭奪北愛爾蘭公開賽的正賽席位。即使奧蘇久疏戰陣，依然未遇太大壓力，結果以局數4：0輕取對手，順利打入64強，與另一名英格蘭球手希斯（Andy Hicks）爭奪出線席位。

因為疫情關係，今季與上季差不多，大部分賽事同在英國境內上演，以往正常的賽程，不少賽事也在中國舉行，舟車勞頓是奧蘇的一大考量，直言不可能在3星期內飛4次，所以上季奧蘇出戰不少賽事，當他被問及新球季的部署時，直言「無咩諗法」：「我對今季比賽無任何計劃，想打就打，唔想打就唔打。」

奧蘇利雲直言參賽與否，視乎自己心情而定。（資料圖片／Getty Images）

打與不打，對奧蘇而言沒有所謂，「如果我只打半季，我依然可以留在世界前16﹑甚至前8，其實排名也沒有以往般重要，只要留在64名內，就可以打入正賽圈。」

奧蘇利雲上季生涯首次全季無冠落袋，不禁令人懷疑45歲的他是否高峰已過，面對質疑，「寸嘴」的他又再出現，「贏出比賽也是其次，我對自己的能力充滿信心，就算打得好與壞，我也有希望爭冠，我從不質疑自己。倘若一季5度打入決賽也是不濟的賽季的話，我會視對我能力的一個讚美。」

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