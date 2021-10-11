桌球｜馬克艾倫生涯第二次打147　遠程一擊清黃波獲觀眾拍爛手掌

馬克艾倫（Mark Allen）在北愛爾蘭公開賽，打出職業生涯第二次147！

35歲的艾倫在資格賽面對中國小將斯佳輝，在先落後一局之下，連贏4局勝4：1晉級，其中在致勝的第五局，艾倫打出147度，加上斯佳輝兩度犯規，贏155：0。艾倫這次147相當精彩，尤其最後清「顏色波」時，打黃波及啡波都相當高難度，令現場觀眾拍爛手掌。



在2002年出生的斯佳輝，首局以76：64擊敗艾倫，打響頭炮。不過，經驗豐富的艾倫企穩陣腳後，便以87：0、71：40及68：9連勝3局。在第五局，初段戰情膠着，直至斯佳輝兩度犯規令到艾倫得8分後，這名北愛球手愈打愈順，打入紅波、黑波、紅波、黑波……很快就打光紅波。

【馬克艾倫清黃波及啡波都很精彩（按圖放大）】

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打完15個紅波後，艾倫打入黑波，開始要清「顏色波」，但他預算力度時失準，令難度大增。白波打中黑波後，餘勢很強，越過中枱，略過了之後打黃波的最佳位置，滾到黃波後面，形成直線。見到白波位置那麼差，現場觀眾都沒有歡呼。不過，艾倫冷靜地打入黃波，引來全場觀眾的掌聲。

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艾倫打入綠波後，打啡波亦相當精彩，而且打完啡波後，白波的位置亦令他輕鬆打入藍波。最終，他再打入粉紅波及黑波，完成個人第二次147，並以155：0取得這局的勝利，同時以4：1勝出這場比賽。這是桌球壇史上第170次147，也是今季的第4次。

艾倫賽後表示，打147時緊張到震。（Getty Images）

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賽後談到第二次打147的感受，艾倫說：「我非常緊張，緊張到不由自主地顫抖。」艾倫上次打出147已經是2016年的英國錦標賽。艾倫表示，這是他職業生涯最美好的時刻，亦很高興可以在主場球迷前造出147。他賽後都有提及黃波及啡波都很難打。

【馬克艾倫打147的片段】

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