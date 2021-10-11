港超聯｜VAR兩年後實行？上季一判決準確度微跌　球隊展示新臂章

2021/22球季港超聯即將展開，港超聯球隊波衫今季有全新臂章，足總行政總裁譚秋朗表示，希望提高賽事吸引力，「全港都會支持港超。」



今屆港超聯將於10月23日開鑼，首戰由衛冕的傑志硬撼勁敵東方龍獅。足總今日（11日）下午於旺角一間酒店宴會廳舉辦新季發布會，8支球隊代表獲邀出席

港超聯新季發布會，8支球隊代表穿起主場球衣齊齊亮相。（張浩維攝）

足總公布中銀人壽連續第8季冠名贊助賽事，雙方並續約至2023/24年度球季；而新季各隊球衣也搞搞新意思，由每間球會選擇屬於自己的顏色，製作出「個性化」港超臂章。

足總主席貝鈞奇、行政總裁譚秋朗及新任技術總監安頓都有出席活動，其中安頓明顯消瘦不少。

譚秋朗指，新季目標希望增加港超吸引力，「提高入座率，加強凝聚力，讓全港都支持港超。」但他未有透露任何推廣活動詳情。對於擁有過百年歷史的高級組銀牌連續兩季被取消，他僅回應：「這是在港超會定下來的，下年我們會再研究（是否復辦）。」

足總CEO譚秋朗（後排右三）跟新技術總監安頓（後排右一）都有出席活動。（張浩維攝）

VAR最快兩年內實行 張炎有：可能性高

新一季港超執法水平亦受關注，足總裁判總監張炎有承認，上季受疫情影響，個別旁證疏於練習，「平均越位準確度仍很高，最高的一位超過98%，但有個別人士跌幅達數個百份比。但有信心今季場地全面開放後，可以改善。」他又指會加強跟球會溝通，讓職球員明白球例，減少發生不愉快事件。

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另外，張炎有也透露，足總己初步接觸國際足協，研究在港推行VAR的可行性；若能配合所需金額跟資源，實行可能性高。「這是世界趨勢，港超球會參加大賽，先熟習的話也不會『蝕底』。VAR規定最少要8組鏡頭，每場金額約3000至11000美金（約23346至85603港元）不等，即使是最低銀碼，100場賽事也需要300萬。」

他預計今年內足總會內部試行有關技術，「希望不出一、兩年會有定案，但要訓練、籌備，最快都要兩年時間，不敢說在不久將來會發生。」據了解，足總裁判員廖國文跟羅碧芝，已獲亞洲足協頒發牌照，可在有VAR技術的頂級賽事中執法。

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