行山｜萬宜水庫東壩小巴加強服務　山友紅日早上出發多個交通選擇

想在周日假期前往萬宜水庫東壩行山的朋友，不用搭的士了，專線小巴9A由10月10日起，逢周日及公眾假期提供全日服務，由早上開到傍晚，方便山友出入。



【萬宜水庫東壩一帶景色如畫】

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「西貢1,2號專線小巴有限公司」日前宣布，來往北潭涌及萬宜水庫東壩的9A專線小巴加強服務。逢周日及公眾假期，由北潭涌開出到東壩，會由早上9時30分服務到晚上6時40分，每隔20分鐘一班車；至於由東壩出北潭涌的班次，則由早上10時服務至晚上7時，班次同樣相隔20分鐘。小巴公司表示，由10月10日起，9A就會以新的服務時間行駛，包括接下來的重陽節。

來往北潭涌到東壩的9A線加強服務，在紅日會開足全日，由早上9時半至晚上7時。（小巴公司Facebook）

9A小巴線之前僅於周日及假期下午3時至6時服務，在行山旺季的紅日常常大排長龍；如果想在紅日早上入東壩的山友，還是要搭的士入去，由西貢市中心搭一程的士往東壩，大約要120元。如今小巴延長服務時間至上午，山友在紅日上午除了搭的士外，還可以到北潭涌等小巴，可以有多一項交通工具選擇。

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9A專線小巴之前僅於紅日下午服務。（資料圖片/顏銘輝攝）

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萬宜水庫東壩向來是郊遊熱點，也是麥理浩徑途經的地方。很多山友會以東壩為行山旅程的起點或終點，東壩附近有浪茄、標尖角、西灣山、睇魚岩頂、破邊洲、白腊、花山等行山勝地。不過，東壩的交通不太方便，如果由北潭涌沿馬路行入去，約需2至3小時。未有小巴之前，行山人士只能搭的士出入東壩。

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