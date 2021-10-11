足球轉會︱法國雙星麥巴比普巴領銜　盤點2022夏天最強免簽球星

2021年仲夏，美斯免費從巴塞隆拿加盟巴黎聖日耳門，加上C朗拿度平價回歸曼聯，兩大球王齊轉會，加上多位一線球星自由轉會，讓球迷度過一個不太真實的暑假。

這種百年難得一遇的「神刁」，可遇而不可求。2021年夏季轉會窗或許是足球史上免簽陣容最強大的一次，不過根據初步觀察，明年夏天的「戲碼」有機會不輸今年。



今年夏天，不止美斯以自由身轉會，沙治奧拉莫斯、阿古路、迪比等均免費加盟新球會。最為可惜的是，阿古路原希望加盟巴塞與美斯並肩作戰，可惜隨後者離隊好夢成空。

▼2021夏季轉會窗強大免簽陣容▼

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放眼明年夏天，剛為法國奪得歐國聯冠軍的麥巴比和保羅普巴，將分別約滿巴黎聖日耳門和曼聯，兩人大有機會成為2022年最強免簽巨星。除了他們之外，還有哪些球星約滿在即？

▼2022夏季轉會窗潛在陣容▼

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麥巴比2018年以1.8億歐元天價加盟PSG，球會當然不想放人，目前仍在盡最後努力，希望能跟這位新世代球王續約，然而此子似乎去意已決，若拖至明年夏天的話，球會面臨人財兩失，因此估計他有一定機會在2022年1月冬季轉會窗時離隊。

至於普巴與曼聯的續約／不續約傳聞天天新款，現實是，直到目前，他仍未能跟紅魔達成協議。明年夏天之前，相信二人轉會與否仍存極大變數。就算不計他們，明夏免簽陣容相信仍相當強大，皇馬的加里夫巴利、艾斯高、莫迪歷，巴塞的奧士文尼迪比利、安素法迪和柏迪，PSG的迪馬利亞，阿仙奴的拿卡錫迪，曼聯的連格，利物浦的奧歷治等一律明夏約滿，除巴塞兩小將外，其餘大多數人所屬球會均無續約意願，免費轉會機會高唱入雲。