世界盃外圍賽｜德國大勝復仇奪首張入場券　連續26次躋大賽決賽周

除了東道主卡塔爾以外，首支取得世界盃決賽周入場券的球隊終於誕生，德國作客大勝北馬其頓4球，提早兩輪鎖定小組首名席位出線，自1968年起未曾缺席大賽的決賽周。



世界盃歐洲區外圍賽J組，曾在4月爆冷不敵北馬其頓的德國，今輪作客力爭報回一敗之仇。德國隊主帥菲力克（Hansi Flick）今仗派出車路士「孖寶」迪姆華拿及夏維斯，配合基拿比及湯馬士梅拿攻堅。

戰至換邊初段，德國才找到缺口，湯馬士梅拿接應直線，在門將出迎時使出單刀橫傳，夏維斯輕鬆將皮球送入網，50分鐘打開紀錄。迪姆華拿及後接應梅拿助攻，球不着地抽射破網，其後禁區內熨射建功，3分鐘內梅開二度，德國在73分鐘遙遙領先至3：0，加上小將穆斯亞拿（Jamal Musiala）錦上添花，取得首個國家隊「士哥」，最終德國大勝北馬其頓4球。

湯馬士梅拿（右）今仗兩度造就隊友建功。（Getty Images）

大勝過後，德國取得今屆世盃外第7場勝仗，以21分高踞J組榜首，並以8分拋離次席的羅馬尼亞，餘下兩輪的情況下，篤定以首名出線，取得卡塔爾世界盃的資格，亦是主辦國以外首支躋身決賽周的球隊。自1968年缺席歐洲國家盃後，德國至今連續26次世界盃及歐國盃悉數晉級決賽周。

德國提早兩輪取得下屆世界盃入場券。（Getty Images）

德國提早晉級，效力車路士的迪姆華拿功不可沒，這名前鋒早前終於打破英超入球荒，連帶在國家隊亦信心大增，今仗兩個入球盡顯功架，賽後直言全因主帥的信任，「與菲力克合作十分愉快，他對我有百分百的信任，我十分喜歡這種感覺，我希望在場上以表現回報他。」

迪姆華拿在車路士打破英超入球荒後，返回國家隊信心大增。（美聯社）

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