桌球｜白波撞邊7次後靚位停低　神算特林普徵求網民複製

桌球手特林普（Judd Trump）挑戰網民，叫大家嘗試複製他在日前比賽中打出的白波撞7邊完美走位，想不到真的有位業餘球手做到。



特林普日前在北愛公開賽晉級。（Getty Images）

在北愛爾蘭公開賽資格賽，頭號種子的特林普面對威爾斯的佩格特（Andrew Pagett）。在第二局，特林普大幅領先下「清枱」，當他打入粉紅波後，白波經過精密計算般7次撞邊，最後在完美位置停下來，讓他可以從容打入黑波。現場見證白波走位的觀眾，都不禁拍爛手掌。特林普最終以局數4：1勝出晉級。

【特林普白波撞7條cushions去靚位（按圖放大）】

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特林普昨日將這一球的片段放上社交網站，他在Instagram叫網民tag低能夠或者不能複製這一球的朋友，結果有網民tag了亨特利、奧蘇利雲等球星。特林普亦有在Twitter分享片段，並表示「讓我看看你們的嘗試」，叫網民拍低影片回覆。

特林普分享精彩一球的片段。（Twitter）

的確有人參與挑戰，當中還原度最高應該是一位叫湯蒙特（Josh Thomond）的業餘球手，白波成功7次撞cushions，去到黑柴後面。湯蒙特表示他4次嘗試，2次成功做到，因為第一次成功時的片段有母親說話的聲音，所以他拍了多一次。

湯蒙特在特林普的Twitter留言，上載了自己複製精彩一刻的片段。（Twitter）

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