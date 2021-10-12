體育熱話︱全紅嬋推掉所有廣告　父母續種田弟妹追隨姊姊腳步

全紅嬋因為家境不好，母親患病，年紀小小已決心在大賽獲獎，希望賺多點錢改善家人生活。小妮子在東京奧運一夜成名，廣告代言聘約如雪花般紛至，不過她沒有賺這些快錢，竟然全數推掉。

家人跟她一樣硬氣，各路商人提出向他們送屋送錢等餽贈，全數被爸爸全文茂打回頭，繼續跟太太在家鄉湛江務農種果樹，哥哥繼續外出打工，一弟一妹均在體校練跳水。經過一個瘋狂的盛夏，終能維持昔日平靜儉樸的生活。



全紅嬋在東京奧運後聲名大噪，廣告商均對她虎視眈眈。（微博＠全紅嬋）

東京奧運和全運會兩項大賽過後，廣告商對中國多位運動名將虎視眈眈，最受歡迎者首推14歲的全紅嬋，她的名字甚至被商人註冊多達15次。

近日射擊美少女楊倩的廣告一個接一個，百米飛人蘇炳添、劍擊女神孫一文、羽毛球手張雨霏的代言廣告亦陸續推出，始終未見全紅嬋在任何一個商業廣告或活動中亮相。實情是，廣告全數被推掉了，為什麼？

體育熱話︱全紅嬋忙裏偷閒到恩師家過節 一項新技能令她升格紅姐

射擊美少女楊倩奧運後廣告不斷。（微博＠楊倩）

全紅嬋想去主題公園贏公仔 網民召喚射擊金牌楊倩帶隊

+ 2

一家都是硬骨頭

她尚未成年，根據新浪體育報道，那是國家跳水隊和廣東跳水隊對全紅嬋的保護，「全紅嬋是罕見的跳水天才，如果現在被各種商業活動耽誤，那麼可能很快如流星隕落，不再閃耀。跳水歷史上有太多的天才過早地衰退。」

難得的是，不止國家隊和省隊，全紅嬋的家人也全力支持這個決定。事實上，在全紅嬋贏得東京奧運金牌之後，立即有企業送贈20萬人民幣慰問金、商舖和房屋，不過全部爸爸全文茂拒絕，繼續與太太在田裏種果樹。全紅嬋哥哥全進華的一席話，正好反映全家人的性格。

最了解全紅嬋的人 伏明霞爭議中踏上跳水女王寶座

+ 1

全紅嬋大哥全進華同樣踏實，希望妹妹未來繼續努力。（影片截圖）

家人的期望

全紅嬋一家7口，父母在家鄉湛江務農，對上有一兄一姐，對下有一妹一弟，她排行第三。20歲的長兄全進華早在中二輟學，到餐廳當學徒，之後一路努力成為廚師，去年遠赴上海工作，今年回到廣州工作繼續做伙頭大將軍。他接受訪問時，說出對妹妹的看法：「她未來還有很長的一段路去走，現在只是她的起點。」

全進華稱，妹妹很喜歡水，剛開始接觸跳水這個項目，就喜歡上了。「我們去釣魚的時候她就非常喜歡在水邊玩。我也經常看她的比賽。記得她在奧運會選拔賽時，我正在炒菜，一邊炒菜一邊用手機看比賽，結果老闆說了我幾句，我當時就火了，不讓我看比賽，我就不炒了，在哪還不賺幾千塊錢？」全家人家境平平，可是說到錢，都是拒絕妥協的硬骨頭。實實際際，沒有好高騖遠。

全紅嬋的妹妹和弟弟均在湛江體校練跳水。（影片截圖）

家中跳水天才不止全紅嬋？

全紅嬋二姐是家中唯一仍在學的孩子，12歲妹妹全紅桃、10歲弟弟全進鵬均在體校練跳水。全紅桃3年前步上姊姊後塵，開始進湛江市體校跳水，家中老么全進鵬2020年也加入，跟隨姊姊的啟蒙老師郭藝學習。

全紅桃志氣甚高，「希望我能跟我姐一樣，站到奧運會的領獎台上，而且還是第一名的那種。」比起其他孩子，紅桃與進鵬多了個優勢——姐姐親自教授「零水花」秘技。

+ 2

全紅嬋親自教授秘技

全紅嬋經常告訴弟妹，要注意雙腳蹬直，以及她最有名的「水花消失術」，全紅桃稱，「姐姐會教我做動作的時候，腳怎樣繃直，怎樣壓水花，手不要那樣做。」她在3米彈板示範動作時，果然盡得姊姊真傳，水花被壓得消失不見。

然而她能否踏上姊姊的奧運冠軍之路，仍是疑問。14歲的全紅嬋仍只有1.45米，12歲的全紅桃已接近1.6米，前者瘦小輕巧，後者如媽媽一樣較為健碩，不利在高台發揮，或要直接往彈板項目發展。反而么弟全進鵬身型跟全紅嬋相近，骨架小，動作也像，說不定數年後，將出現全家姊弟妹一起並肩比賽的畫面。

奧運4金牌得主齊戰10米高台 全紅嬋後上不完美封后

東京奧運餘溫︱全紅嬋再次震驚世人 中港選手隔離期狂做同一件事

全紅嬋變身「糕點大師」？

全運會︱全紅嬋人見人愛變身「吉祥物」 運動巨星全部羨慕一個人

人見人愛的全紅嬋：

+ 6

全紅嬋突然變身大姐姐？ 對手「照騙」個個勁似幼稚園生

▼ 全運會女子10米高台跳水決賽12選手證件照▼

+ 12

全紅嬋東京奧運點滴：

令評判難以扣分的跳水天才 全紅嬋一而再完美表現摘金

全紅嬋初入省隊已展天賦 教練爆每天訓練量數字驚人

全紅嬋想食辣條慶祝金牌 父親稱她喜歡跳下去的感覺

跳水傳奇高敏勸別毁了14歲女生 讓她消化榮譽渡過難關

▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫焦點戰果和運動員故事