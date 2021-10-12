陳婉婷爭做中國女足主教練　曾贏港超冠軍寫下世界紀錄

內地《北京青年報》披露，至少4人報名應徵中國女足主教練，包括來自香港的現任中國U16女足教練「牛丸」陳婉婷。報道指，其他爭做中國女足主帥的教練有劉麟、王軍及肇俊哲。



中國女足主帥的公開招聘今日（12日）午夜截止報名，《北京青年報》透露至今有4人應徵，包括綽號「牛丸」的香港教練陳婉婷。陳婉婷在2019年到內地出任中國女足U16助教，不久後坐正，升任為女足U16主教練，執教至今。

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陳婉婷近兩年是中國女足U16的主帥。（資料圖片）

陳婉婷是香港土生土長的足球教練，約10年前加入天水圍飛馬的教練團隊，開始教練生涯，先後以助教身分帶領過多支港超球會，最威水是2016年以主教練身分率東方龍獅贏得港超冠軍，成為全球第一位帶領男子職業隊贏得頂級聯賽冠軍的女子主教練，並獲得健力士世界紀錄認證。在2016年，她更得到亞洲足協的年度最佳女教練。

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肇俊哲被視為女足主帥的大熱人選。（資料圖片）

其餘有報名應徵的3人是劉麟、王軍及肇俊哲。劉麟是上季幫助武漢車都江大贏得中國女超冠軍，他用兩年時間帶球隊由女甲升上女超，更贏得冠軍。王軍就是現任中國女足U20主帥，經驗豐富。42歲的肇俊哲是國足名宿，現任廣州城領隊，有內地傳媒稱他是女足主帥的大熱門。

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賈秀全上月離任。（資料圖片/袁志浩攝）

中國女足的前主帥是賈秀全，他由2018年起執教，表現高開低走，他先領女足在2018年亞運打入決賽，惜敗於日本腳下。2019年女足世界盃，中國隊打入淘汰賽，於16強止步，表現亦算收貨。不過，到最重要的東京奧運，中國女足卻輸得很肉酸，分組賽1和2負，失了17球之多，包括以2：8不敵荷蘭最為慘烈，亦導致賈秀全下台。