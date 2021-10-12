足球轉會︱車路士冀回收夏薩特　英超雙紅看中迪比利　張伯倫想走

足球轉會窗剛關上不久，踏入10月中，已陸續傳來各大球會部署1月冬季轉會窗的動作。最新消息指，車路士冀迎回夏薩特，明年夏天約滿的奧士文尼迪比利，哪怕仍在養傷，已被利物浦和阿仙奴兩間英超球會持續關注。

前利物浦中場韋拿杜姆轉戰巴黎僅數月，已直言「不太高興」，仍在紅軍陣營的張伯倫，正在考慮1月離隊。



江湖傳聞，車路士希望將夏薩特帶回倫敦。（Getty Images）

比利時球星夏薩特，效力車路士期間曾是英超首屈一指的當家球星，怎料加盟皇家馬德里之後，持續受傷患困擾，轉戰西甲兩年多以來傷多過踢，至今仍未回復昔日最佳水平。

西班牙《國家報》報道，車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovic）堅信，夏薩特再次披上藍軍戰衣後，將可再次晉身世上最佳球員之列，消息指，他正直接與皇馬會長佩雷斯私下洽談，商討將夏薩特帶回史丹福橋的可能。

CIES球星轉會費身價榜（只列部分）：

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夏薩特的救贖

有關會談目前為非正式階段，然而夏薩特挾1.15億歐元身價來到銀河艦隊，卻無甚建樹，他本人已對在馬德里經歷的一切感到厭倦，回到車路士不啻是個好選擇。他目前在球隊的作用近乎可有可無，皇馬當然不會拒絕送走他節省成本的良機。

剩下來唯一問題，只有價錢。皇馬自然希望盡量收回付出的轉會費，惟「夏神」已屆30，兼且戰鬥力看來大不如前，車路士還願意付出多少錢來收回，是個疑問。

迪比利加盟巴塞4年，明夏合約將屆滿。（Getty Images）

迪比利成香餑餑

另一位過億歐元大刁主角、巴塞翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé），同樣自2017年加盟以來傷患纏身，未能踢出預期表現。他的合約將於明年6月屆滿，就算在巴塞踢不出水準，由於只得24歲，如能免費來投對各大球會而言仍十分吸引。

英超球會利物浦近年密切注意他的情況，近日阿仙奴被指有意加入競爭行列。巴塞有意跟他續約以免人財兩失，如不成功很大機會趁1月放人套現。他以1.45億歐元天價加盟巴塞，消息指出，這支正陷財困的西甲班霸，為他標下5240萬歐元身價。利物浦估計希望等至夏天才免費引入，一切相信要視乎阿仙奴是否肯給出這筆錢提早將人搶到手。

利物浦中場張伯倫今季在英超僅上陣一場，萌生去意。（Getty Images）

張伯倫萌去意 韋拿杜姆不滿PSG

利物浦中場線隨韋拿杜姆離隊起變化，阿歷士張伯倫原本有望增加出場機會，今季英超首輪獲派正選上陣，可是他表現未如理想，之後再無出場機會，歐聯兩度上陣俱是後備。消息指，他希望離隊尋求出場機會，或在明年1月重返曾效力6年的阿仙奴，與槍手前隊友阿迪達故劍重逢。

韋拿杜姆一直是利物浦的必然正選，他拒絕續約後，今季轉投陣容星光熠熠的巴黎聖日耳門。法甲頭4輪正選過後，5場聯賽只得1次正選。加盟新球會僅數月，他已感到不滿，「我不能說我完全開心，情況不是我所希望的，但這就是足球，我要學習處理情緒。」

他接受英國《獨立報》訪問時稱，「近年我有很多機會落場，一直保持佳態並有所表現。目前是截然不同的情況，需要時間適應。」他直言，「我曾很期待事業新一頁，然後它發生了（變成後備），實在很困難。」韋拿杜姆並未低頭，揚言：「我是鬥士，會保持正面，努力令情況逆轉。」

雲迪碧克在曼聯的一場噩夢，快將過去？（Getty Images）

雲迪碧克的下一站……

比起韋拿杜姆和張伯倫，曼聯中場雲迪碧克的上陣機會更少，意大利《新聞報》報道，祖雲達斯正在接洽雲迪碧克的經理人，商討轉會事宜。

曾經是阿積士陣中的天之驕子，雲迪碧克加盟曼聯後上陣時間少之又少。消息指，祖雲達斯早在今年夏天已在詢問他的情況，明年1月很大機會提出以先借後買的方式，引入這位荷蘭中場。他在曼聯被投閒置散，連荷蘭國家隊也不再入選，假如祖記對他有意的傳聞屬實，無疑是他挽救職業生涯的一線生機。

金錢足球︱最高轉會價值球隊雙曼領放 巴塞失美斯排名仍高過PSG

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