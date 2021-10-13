世界盃外圍賽｜國足作客不敵沙特　歸化兵洛國富後備登場入世界波

世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組，中國國家隊作客以2：3不敵沙特阿拉伯，4戰後1勝3負，以3分排小組第5名，而沙特就4戰全勝排榜首。



國足今場排出5後衛對沙特，幾名巴西入籍兵全部坐後備。（國足微博）

面對同組實力數一數二的沙特，國足今場作客開局保守，排出三中堅的陣式，以5-3-2應戰，而4名歸化兵當中，只有司職中堅的蔣光太打正選，進攻的艾克森、洛國富及阿蘭都先列後備。不過，國足主帥李鐵失算，保守的排陣守不住沙特的攻勢。艾拿傑（Sami Al-Najei）在15分鐘及38分鐘各建一功，加上國足射手武磊錯失單刀機會，沙特半場領先國足2：0。

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落後的國足半場馬上換人，由阿蘭及洛國富入替，調走李昂及金敬道。兩名前場歸化兵登場後，效果立竿見影。46分鐘，阿蘭前場分邊助攻，左路的洛國富心口一控，「窩利」射入世界波，為國足追近至1：2。國足在60分鐘再換人，由曾經外流的張稀哲以及另一名歸化球員艾克森入替，池忠國及張玉寧離場。

洛國富下半場一入替，即接應阿蘭的傳球，射入一記世界波，為國足追近。（洛國富微博）

不過，沙特後備入替的艾布拉簡（Firas Al-Buraikan）在72分鐘擴大優勢。儘管國足由吳曦在87分鐘遠射破門，但最終都未能追平，國足作客以2：3敗陣。國足在12強賽踢了4場，除了贏越南之外，其餘3場皆負，以3分排小組第5位，至於沙特的表現相當穩定，小組4戰全勝居首位。

全場統計數據。（Twitter）

下半場入替即入靚波的洛國富賽後說：「這個入球（國足生涯處子球）不光是從我來中國開始，哪怕是我整個職業生涯都是最開心的進球。」洛國富在93分鐘有次射門機會，但未能命中目標，他續說：「很遺憾，本來有機會扳平比數，但是那腳射門有個失誤，在此對電視機前的百萬千萬球迷說聲道歉。」

國足主帥李鐵表示滿足球隊落後下的鬥志及表現，遺憾未能帶1分回國。（微博）

外界不理解阿蘭、艾克森及洛國富3名擅長進攻歸化兵為何全列後備，到下半場才陸續入場，賽後也有記者問國足教練李鐵。他回應：「我想，你也知道，客場比賽是非常難踢的。戰術問題，我在這裏不想多說。」

【世盃外亞洲區12強賽A組球隊】

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【世盃外亞洲區12強賽B組球隊】