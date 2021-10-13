桌球｜杜夫連有運打出雙響炮　紅波白波交叉走位最玄妙

通常桌球都是一次出棒打入一球波，但有時在幸運之神眷顧下，可以打入超過一球。北愛爾蘭公開賽首圈，25歲的杜夫連（Peter Devlin）對馬克艾倫（Mark Allen）的首局比賽中，他一炮雙響，一次打入兩個紅波。



當時杜夫連在首局領先23：0，他瞄準遠枱紅波，那裏有兩個像「孖公仔」的紅波。杜夫連的白波擊中紅波，較近袋的一個很快落袋，但另一個紅波經過撞擊後，先中桌邊，再反彈往另一邊的袋口。

【杜夫連一炮雙響逐格睇】

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最有運氣的是，白波及紅波的反彈方向接近，但兩者沒有再相撞，它們更來個交叉走位，白波彷彿懂得「讓路」，讓出路線，撞向枱邊，令紅波再無阻礙地跌進袋中。就靠這記一炮雙響，杜夫連領先到25：0。不過，最終他這局以43：66不敵馬克艾倫。最終，這次賽事的9號種子馬克艾倫，以局數4：2淘汰了79號種子杜夫連。

杜夫連「一炮雙響」，打入了兩個紅波。（世界台聯_World_Snooker微博）

同日另一場首圈也值得一提，17歲中國小將高陽遇上頭號種子特林普，直落輸0：4落敗，而且高陽連一分也不到，一球也入不到。特林普4局分別贏73：0、100：0、90：0及70：0。

特林普以「絕對零封」擊敗高陽。（微博）

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