冰島助教古莊臣見證激動時刻　兩兒子一傳一射攻取世盃外入球

冰島的古莊臣並非只是一位球員，而是一個足球家族。最為人熟悉的那位曾效車路士及巴塞隆拿的古莊臣，幾年前掛靴，現任冰島國家隊助教。在日前冰島對列支敦士登的世界盃外圍賽，古莊臣在場邊見證一個歷史時刻，他的長子施雲古莊臣（Sveinn Aron Guðjohnsen）頭槌助攻，次子安達古莊臣（Andri Lucas Guðjohnsen）一射入網，兩兄弟合力入波，幫冰島取得4：0的大捷。



世盃外歐洲區J組，日前冰島主場以4：0大勝列支敦士登，最後在89分鐘埋齋的入波別具意義。當時冰島策動進攻，中場直接放長傳入禁區，身高1.89米的前鋒施雲古莊臣邊走邊頂，頂入中路空位，他的前鋒拍檔安達古莊臣及時趕到，推射入網。23歲的施雲助攻，19歲的安達入波，這兩名古莊臣除了是場上的前鋒組合，也是兩兄弟，難怪默契那麼好！

【古莊臣兄弟合力製造入球片段】

here’s the goal in better quality pic.twitter.com/rc9sdyJnM3 — jara ✨ (@ireneswifey) October 12, 2021

見到兩人合作入波，最老懷安慰的，肯定是兩人的父親古莊臣，這位現任冰島助教更加是在場邊見證這個歷史時刻。古莊臣賽後在Twitter轉發兩兄弟入球的片段，還留言：「我只是一位站在場邊的教練，盡全力隱藏內心的激動。」

古莊臣家族是冰島以至球壇響噹噹的足球家族，三代皆是國腳，爺爺阿諾古莊臣（Arnór Guðjohnsen）是第一代國腳，由1979年到1997年代表國家隊上陣73次，現年60歲；爸爸古莊臣（Eiður Guðjohnsen）名氣最大，由1996年到2016年代表冰島，踢過車路士及巴塞等大球會。

細數體壇10對父子兵 古莊臣入替古莊臣最動人

【足球】在1996年冰島友賽愛沙尼亞中，34歲的阿諾古莊臣被17歲的兒子古莊臣入替，成為首對同一場比賽上陣的父子兵。古莊臣父子不但完美上演國家隊世代交替，父親下場時親吻兒子一幕，更成為令球迷回味的動人畫面。（資料圖片）

至於今場入波的哥哥施雲古莊臣效力瑞典球會艾夫斯堡，6次代表冰島，而弟弟安達古莊臣則是皇家馬德里B隊成員，他的球運似乎比哥哥好，4次為國披甲已經有兩個入球。值得一提的是，古莊臣祖孫4人全部踢前鋒。

23歲的施雲古莊臣已經在歐洲球壇打滾了幾年。（Getty Images）

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