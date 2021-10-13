網球︱謝淑薇信守承諾戴恐龍頭套　魅力迷倒網民：她值得有紀錄片

台灣「一姐」謝淑薇除球技了得，強大的幽默感跟親和力更加吸引，日前她參加印第安威爾斯公開賽，再度展現可愛一面，舉動也十分暖心，獲得一致好評。



35歲的台灣球手謝淑薇今年於溫網再奪女雙冠軍，個人累積4座大滿貫錦標，她踏入2017年後，已經8次擊倒強敵，前「一姐」夏納、大坂直美等均曾敗在她拍下。

雖然單打世界排名現只列96位，她卻憑多變打法擾亂對手節奏，球風被形容為「淑薇風格」（Su-Wei style），堪稱巨人殺手。

女生自強︱謝淑薇示範年齡只是數目字 台灣一姐澳網盡顯熟女魅力

謝淑薇經歷多年努力，近年終於捱出頭來。（路透社）

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而相比起她獨特球風，謝淑薇樂天而不顧後果，加上頑皮好玩的性格，才是真正令她魅力十足的「淑薇Style」。

她過往受訪時有主持人談及歲數，曾鬼馬地用食指放在嘴唇前，示意對方別再說下去，「一個小小的提示，在亞洲，我們一般不會當眾公開說出女生的年齡……」引來全場大笑。被記者問到這年紀如何保持競賽水平，又鼓起泡腮，作一副少女狀：「我會扮作自己只有18歲」。

謝淑薇的笑容擁有極大親和力，圈粉無數。（Getty Images）

再展親和力 戴恐龍頭套受訪有原因

正在美國舉行的印第安威爾斯公開賽，謝淑薇跟比利時拍擋梅頓絲（Elise Mertens）今日以7：5、6：4擊敗對手，順利晉級4強，她受訪時再度展現獨有的親和力。

這位台灣一姐在贏波後的現場訪問中，戴上吸睛的綠色恐龍頭套受訪，惹來觀眾及主持人的好奇。她笑着解釋，原來這跟物理治療室內的工作人員有關，「整個賽季他們好認真、幫了我好多忙。昨天有位女職員生日，她戴了這個頭套；她希望我也可以戴，我就想：『OKay, I do it』。」

謝淑薇戴上吸睛的綠色恐龍頭套受訪。（謝淑薇Facebook專頁）

謝淑薇戴上綠色恐龍頭套受訪，再迷人展親和力：（按圗放大）

網民：要為謝淑薇拍紀錄片

事後謝淑薇在個人Facebook專頁放上照片，表示：「你的恐龍與她的騎士進入4強。」

無論現場觀眾或網民都被謝淑薇的風趣幽默所迷倒，WTA的Twitter分享這條可愛影片，寫上「ICONIC!」並配上一個恐龍的表情符號。賽事官方帳號則寫，「一個詞語代表謝淑薇——傳奇」，也表示：「我們長大後，都想成為謝淑薇。」

有外國網民笑言，他即將要為謝淑薇開設一個專用的粉絲帳號，又有人希望可以多看這位台灣一姐的比賽，「我們值得擁有她！我更希望未來有一部謝淑薇的紀錄片。」

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【網球場外的輕熟女謝淑薇】（按圖放大）

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