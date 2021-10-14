足球熱話｜杜奧巴繼續狙擊雲格慈善賽戴帽　也不及拿斯尼搶鏡

「杜奧巴，很想去捕捉他」，傳奇領隊雲格在執教阿仙奴時，多次被這名科特迪瓦神鋒射破。

馬賽明星隊與「聯合國兒童基金會隊」上演慈善賽，杜奧巴為舊東家馬賽連中三元，對方的領隊正正是雲格，二人的命運竟然在雙方退役後依然持續。



適逢國際賽日，馬賽主場上演一場慈善賽。馬賽明星隊星光熠熠，杜奧巴﹑皮利斯﹑巴夫斯等名宿皆在陣中；由雲格領軍的聯合國兒童基金會隊亦有不少熟悉臉孔，包括查斯古特﹑古華特，卡華路及前NBA球星柏加（Tony Parker），齊齊為慈善出一分力。

今場慈善賽由杜奧巴及前NBA球星柏加領軍。（馬賽Twitter截圖）

「聯合國隊」早段一度領先2：1，馬賽明星隊及後急起直追，其中「魔獸」挺身而出，先把握艾比度後場「派膠」，在自己禁區接連假身後，被杜奧巴偷去皮球送入空門追平，其後這名科特迪瓦神鋒顯示自己的把握力，兩度射破門將列文的十指關，大演帽子戲法，最終領馬賽以7：4反勝，在今場慈善賽勝出。

值得一提是，F1車手加斯利（Pierre Gasly）是聯合國隊的後備之一，這名艾法托利車手後備入替亦有「士哥」。

杜奧巴慈善賽連中三元，助馬賽明星隊反勝。（馬賽Twitter截圖）

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43歲的杜奧巴掛靴3年，把握力如昔，並依然保持面對雲格的良好往績。杜奧巴職業生涯面對16次由「雲爺爺」帶領的阿仙奴，「魔獸」累積攻入15球，即使如今在慈善賽照樣「戴帽」，「雲格剋星」之名當之無愧。

杜奧巴當年完爆辛德路斯的一幕，至今也是「廠迷」之痛。今季英超首場「北倫敦打吡」，阿仙奴守將柏保路馬尼向師兄「致敬」，面對「小魔獸」盧卡古束手無策，再度勾起「廠迷」的傷心事。

杜奧巴是雲格剋星，生涯中曾經15次攻破兵工廠的大門。（資料圖片／Getty Images）

拿斯尼掛靴即變第二個人

另外，雲格舊部之一的拿斯尼（Samir Nasri）今仗亦有披起馬賽球衣，不過這名上年掛靴的法國球員，無見一排，身形立即有變化，肚腩的一團肉十分突出，其他同樣退役的球員，身形也沒有拿斯尼的「腫脹」。

拿斯尼掛靴一年，體形漲了兩個碼。（馬賽官方Twitter截圖）

正面睇，效果更佳。（Twitter截圖）

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