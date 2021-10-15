謝影雪奧運後人氣急升　兩個月內變廣告商寵兒擬買樓

市場消息稱，香港羽毛球運動員謝影雪昨日（14日）現身沙田樓盤「星凱．堤岸」的售樓處，據指她有意入票認購。謝影雪在東京奧運與拍檔鄧俊文獲得羽毛球混雙第4名，知名度急升，兩人除了獲得合共125萬元獎金，謝影雪在奧運後更成為廣告商的寵兒！



大家近期看社交網站甚至電視時，有沒有發現到謝影雪的廣告？最常出現的相信是Petsmore寵物藥妝的片段。廣告片段中「我將我所有奉獻畀羽毛球，而Bear Bear就將一生交託咗畀我」的對白，令人印象深刻，連帶謝影雪的愛犬Bear Bear都廣為人識。

謝影雪這個寵物用品廣告不時在電視上出現。（網上片段截圖）

除了寵物用品外，謝影雪近期接廣告接到手軟，看看她的社交媒體就知。謝影雪的IG在奧運前只有8000多個追蹤者，入面的內容大多是她與愛犬的日常點滴。在奧運期間，她的IG追蹤者數量以幾何級數上升，至今已經有超過13萬人。

【謝影雪近兩個月深受廣告商青睞】（按圖放大）

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在奧運後，她的IG多了很多廣告帖文及照片，包括沐浴乳、酒店應用程式、護膚品、女性衛生用品、名錶、咖啡機、眼藥水、保險。此外，謝影雪的Facebook亦有逾萬名追蹤者，廣告略有不同，例如有迷你倉及洗地水。

謝影雪IG上的日常生活照：

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