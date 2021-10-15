國足球員唐淼發文叫球迷別指指點點　激起網民怒火後刪文

國足日前在世界盃外圍賽亞洲區12強賽作客以2：3不敵沙特阿拉伯，賽後主帥李鐵及大部分球員遭內地網民批評。在今次國際賽期落選國足的國腳唐淼發文抱怨，指國足球員已經拿命去拼，希望球迷給予多點鼓勵，並叫球迷別要對用人指指點點，並反問：「你願不願意把你孩子送去踢球？」

此文一出，引起網上一片「腥風血雨」，網民紛紛留言批評唐淼不要臉，大國腳輸波怪青訓，作客西亞踢波怪疫情，人工高卻拿不出相應表現。在網民圍攻下，唐淼刪除該篇帖文，但網民仍在其他帖文下留言。部分內地記者認為唐淼的發文有問題，球迷及媒體都有權就國足的表現發表意見。



國足在12強賽上半場收起3名來自巴西歸化兵，作客沙特落後0：2，換邊後調入洛國富及阿蘭後，前者即射入世界波，最終國足以2：3落敗。內地網民賽後的批評主要圍繞兩點，首先是質疑教練李鐵的排陣及戰術，不解他排正選收起歸化兵的決定。再者，國足球迷都深知球員實力有限，但在這幾場世盃外中，竟發現本土兵連鬥志都不如歸化兵，故感到失望。

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廣州城球員唐淼是國足國腳，但沒有入選今次大軍名單。他見到隊友遭受網民批評，有感而發，昨日凌晨在微博撰文，表示中國足球環境及青訓差，國腳們也不容易，希望球迷多點支持。他叫球迷不要對用人指指點點，最後還反問球迷是否願意送孩子去踢波。

唐淼（右）在上一圈外圍賽都有為國足披甲。（新華社）

以下為唐淼的發文全文：

「都在看塔尖的亮光，請往下看看，基層有多少孩子踢球？有多少優秀球員退役之後像徐根寶教練一樣用自己的青春時光，去慢慢培養一批孩子苦練技術基本功？這樣的高水準教練有多少去帶6歲孩子慢慢打基礎的？」

唐淼昨日凌晨在微博發文，但今日文章不見了，相信是他刪了。（微博）

「都在說青訓的重要性，急功近利的青春風暴吧？中超有多少球隊不欠薪？又有多少球隊穩定可持續的發展？能團結一致齊心協力去拼搏，去為國家奉獻這個團隊都是好樣的。」

「在迪拜每天面對28萬人感染新冠的風險，不是說誰都能做到的，只有經歷了我才知道這是多麼不容易的。已經再拿命去拼了，希望大家能給國家隊多點鼓勵多點支持！」

「每個人都有自己的想法判斷，別扯那些該用誰上場在那指指點點了，請往下看看，你願不願意把你孩子送去踢球？」

唐淼（右）效力廣州城。（新華社）

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唐淼的發文可說是火上加油，刺激起球迷的怒火，紛紛留言批評，相信最後逼到唐淼刪文。今日再上唐淼的微博，已不見此文。不過，網民仍在唐淼其他帖文繼續留言。多間內地傳媒都有報道唐淼的發文，並吸引到大量網民留言攻擊唐淼。

有網民留言：「還拿命去拼，有那麼誇張嗎？照你這麼說12強賽其他隊伍哪支不是？哪支又有你們這麼矯情？日本韓國足球會鞠躬下跪謝罪，你們做過？你們怎麼就那麼多藉口求諒解？幾次了？佛的耐心都是有限的吧。」

網民在唐淼其他帖文下繼續留言鬧。（微博截圖）

另一網民留言：「我勸球員少說話，因為沒有一點兒資格和本錢。拿命去拼是拿槍逼着你去的嗎？哪支球隊不是如此？俱樂部欠薪是實，你可以上訴，可以罷踢，可以退役，甚至球隊解散的也不是沒有。拿着高薪說便宜話，你也有臉？國足不成，絕非簡單實力問題，主要毀在一干養尊處優的戲精球員身上。」

又一網民留言：「藉口就你多，國旗下你踢出過一點血性沒，你踢出過一點智慧沒。」亦有網民留言：「好奇問下，送去踢球了如果沒有背景讓上場麼。」還有網民表示：「拿錢的時候怎麼沒說不要，要多留點給青訓。」

國足在12強賽暫得1勝，在B組6隊中排第5位。（Getty Images）

內地的足球記者都就唐淼的發文議論紛紛，當中《體壇周報》的駱明表示：「與其問，是否願意送孩子去踢球，不如問：送孩子踢球需要交多少錢？如果孩子參加職業訓練，如何做到不耽誤或儘量少耽誤學業，不與社會脫節？？孩子參加職業訓練，有沒有合格的教練來帶他？後面這些問題，都不是球迷個人能解決的吧。所以，為啥球迷要背鍋?」

另一名足球記者趙宇亦在微博表示，中國足球基礎的確不好，但不可以將每次輸波的原因歸咎於此。他寫：「國家隊輸球了，關於用人、戰術等問題，還是可以探討的，媒體和球迷也有發表自己意見的權利。沒錯，目前的比賽關係到世界盃參賽資格，同時也是娛樂大眾的項目。如果總在失敗後拿出『基礎不行』的萬能鑰匙，那其實也是對現實的一種逃避。」

【世盃外亞洲區12強賽A組球隊】

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【世盃外亞洲區12強賽B組球隊】